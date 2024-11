Guardiola hace un "llamamiento a la unidad" contra la violencia machista

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho este lunes, 25 de noviembre, un "llamamiento a la unidad" contra la violencia machista durante la clausura del acto institucional del Día contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura.

Acompañada por todo el Consejo de Gobierno al completo, la jefa del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en que "este es un llamamiento a la unidad; no es momento de divisiones, ni de enfrentamientos".

"Es momento de que cada una de nuestras acciones, ya sea desde las instituciones, desde las familias o desde la ciudadanía, sume a este esfuerzo colectivo", ha manifestado.

Y es que, según ha lamentado, "cada mujer que sufre violencia machista lleva una historia que podría ser la de cualquiera de nosotras. El miedo, la inseguridad y el olvido", ha denunciado.

Así pues, "como presidenta de la Junta no voy a tolerar ni las palabras, ni los gestos, ni las actitudes que socaven la dignidad de una mujer en esta tierra".

"La igualdad no es una opción ni un deseo, es un pilar esencial de nuestra democracia. Y mientras haya una sola mujer que no viva libre de miedo, no habremos hecho lo suficiente", ha declarado la máxima mandataria extremeña.

Asimismo, la presidenta autonómica ha reconocido que el 25N "no es una fecha", sino "un dolor compartido, una grieta y una rabia incontenible". "La lucha contra la violencia de género no puede ser un tema de un solo día ni una causa de un solo colectivo. Nos corresponde a todas y a todos. Aquí no hay siglas. Aquí hay sólo una fuerza que empuja junta hacia la igualdad", ha apuntado.

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACIÓN

Aprovechando su intervención, Guardiola ha avanzado que el Consejo de Gobierno, en su reunión ordinaria de este martes, aprobará el Protocolo Interinstitucional de actuación para los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, "cuyas obras están ya finalizando", ha aseverado.

"Se trata de un paso más en la respuesta inmediata ante una agresión gracias a la colaboración entre instituciones. Tanto el personal de los centros de crisis como todos los profesionales que integran el 112 van a estar preparados para dar la mejor asistencia a las víctimas en todo momento, porque si la violencia contra las mujeres no duerme, los recursos para combatirla tampoco", ha explicado la presidenta.

Así, tras incidir en la "inmensa" responsabilidad de los representantes públicos en luchar contra la violencia hacia las mujeres, la presidenta ha señalado la importancia de la educación en igualdad y también ha invitado a hacer una revisión "de las dinámicas que perpetúan estas desigualdades y deben combatirlas, íntimamente primero y públicamente después".

"Hoy no conmemoramos un final, sino un compromiso sólido e inexcusable. Quien no esté con nosotras es que ha perdido definitivamente el pulso a la verdad, a la moral y a los tiempos que nos vienen dados. Porque no hay nada más urgente, más justo y más legítimo que construir una Extremadura donde todas las mujeres podamos caminar libres. Sin matices, sin condiciones y sin miedo. Alza la voz para que las escuche a ellas", ha finalizado, haciendo referencia al lema de la campaña elegido este año por la Junta de Extremadura con motivo del 25N.

IFIGENIA

Cabe destacar que, el acto ha estado marcado con la representación de un fragmento de la obra teatral “Ifigenia”, de Silvia Zarco, bajo la dirección de Eva Romero, que formó parte de las representaciones programadas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida de este año.

En esta ocasión, ha sido representada en la Cámara regional por las actrices María Garralón, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado y Maite Vallecillo, las cuales han despertado la emoción y el aplauso de todos los asistentes en el salón de los Pasos Perdidos del Parlamento regional.

De esta forma, haciendo una versión reducida de 15 minutos pero, recogiendo todo el fondo del contenido del texto, se ha dado voz a las mujeres que han sufrido la violencia machista, demostrando que esta asignatura pendiente de la sociedad no es contemporánea, sino que viene de siglos atrás y, pese a todo lo logrado para combatirla y superarla, todavía queda mucho por hacer y conseguir y, todos y cada uno somos responsables de avanzar en la lucha y, hacía la victoria en pro de las mujeres del futuro y, por las mujeres del pasado y del presente que sufren en sus carnes las heridas y, en el peor de los casos, la muerte, entendiendo que siempre que una de ellas alce la voz la esperanza estará presente.