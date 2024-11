Asociaciones de mujeres y una cantaora acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en el acto 25N

Ep.

Ocho asociaciones de mujeres o que trabajan habitualmente con estos colectivos y la cantaora Nuria Claveria Borja han acompañado al Ayuntamiento de Badajoz en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes 25 de noviembre.

El acto, al que no ha podido asistir el alcalde, Ignacio Gragera, ha contado con la intervención del concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación, Juancho Pérez, quien ha dado las gracias a las mujeres "valientes" que les acompañan en un día de "reivindicación" y "difícil" a la vista de los números que arroja la violencia de género y por los que, como ha reconocido, "no van las cosas bien".

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, ha continuado, están "en contra de toda violencia" y un acto como este busca que "todo el mundo se conciencie de que esto no puede ser así, de que no puede haber ni una víctima más de violencia de género". "Intentamos desde aquí darle la visibilidad y el apoyo que todas necesitáis", ha concluido.

MANIFIESTO

A continuación, representantes de ocho asociaciones de mujeres o que trabajan con las mismas han leído la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En concreto, estas mujeres han sido Dayana Soto Herrera, de la Asociación Victoria Kent; Damaris Salazar Montaño, de Romis Calis Camelan Nakerar; Rosario Santiago Saavedra, de Fundación Secretariado Gitano; Luciana Piñeiro de Almeida, de APRAMP; Rocío Gómez Galván, de Aprosuba; Sonia Martín Moreno de ALMA; Nereida Pérez Prieto, de Nueva Vida; e Isabel Franco Guzmán, de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz.

"Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conscientes de que la violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias", comienza el manifiesto, que también incide en que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares se unen para reafirmar su compromiso con la lucha por la igualdad y la dignidad.

Acto seguido, señala que la erradicación de la violencia contra las mujeres "es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad, evitando caer en los discursos negacionistas, porque a pesar de los desarrollos legislativos en España, aún queda mucho por hacer".

Al mismo tiempo, pone el acento en que "es imprescindible" que toda la sociedad se una en la condena de la violencia machista en todas sus manifestaciones, y que trabajen colectivamente "para construir un futuro en el que ninguna mujer deba vivir con miedo".

"Solo con el compromiso activo de todos y todas podremos erradicar este fenómeno estructural". Finalmente, hace un llamamiento a todas las entidades locales para adherirse a esta declaración "y sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad más justa, libre de violencia y verdaderamente igualitaria".

"Hoy, más que nunca, es nuestra responsabilidad denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer, para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar: en quienes ejercen la violencia, no en quienes la sufren", concluye.

"NO ESTÁIS SOLAS"

Por último, la cantaora Nuria Claveria Borja ha interpretado la canción 'Ya no quiero ser' de Niña Pastori y ha recitado una poesía cuyo mensaje es que "no están solas", que "hay mucha gente detrás" y que "luchen" y "no tengan miedo".

El acto, celebrado en el salón de plenos, ha concluido con unas breves palabras de Carmen Delgado, de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz, quien ha lamentado que "esto de no tener miedo es difícil" y que "de hecho estamos asistiendo a un terrorismo machista, porque ese es el nombre que debemos darle".

"Lo que sí que tienen que saber las víctimas de violencia de género es que hay muchos recursos desde las instituciones y desde las asociaciones y que estamos todas con ellas, siempre", ha destacado.

Finalmente, los asistentes, entre los que se contaban concejales de los grupos del PP y PSOE y el concejal no adscrito o representantes de distintas asociaciones, han participado en el despliegue de una lona con un lazo morado que simboliza el compromiso del Ayuntamiento de Badajoz contra la violencia de género.