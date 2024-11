CCOO Extremadura aboga por reforzar la educación para luchar contra la violencia machista

Ep.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha reclamado más recursos para combatir la violencia de género, así como reforzar la educación para conseguir acabar con esta "lacra", y ha criticado también el "negacionismo" que algunos representantes políticos mantienen sobre esta materia.



Así, en declaraciones a los medios con motivo de su participación este lunes en Mérida en un acto por el 25N frente a la sede de su sindicato, ha considerado que la Junta de Extremadura dispone en la educación de una "herramienta potente" para trabajar en valores y en igualdad y contribuir de ese modo a acabar con las brechas entre mujeres y hombres y luchar contra las violencias hacia las mujeres.



"¿Por qué no se trabaja en valores? ¿Por qué no se trabaja en igualdad? ¿Por qué se hace una educación aséptica que no es aséptica en definitiva? Se siguen generando esas brechas y eso es fundamental para cambiar", ha espetado.



Ha defendido en este sentido la necesidad de impulsar la educación, dotar de mayores recursos para luchar contra la violencia de género y ahondar en la sensibilización también desde los medios de comunicación para conseguir que entre todos esta "lacra" se erradique.



Chacón, que ha preguntado hasta cuándo se va a permitir los asesinatos hacia las mujeres, ha abogado también por combatir el "negacionismo" de responsables políticos que han sido elegidos democráticamente y que "insisten que la violencia de género no existe, que la violencia sobre las mujeres no existe", cuando en realidad lo que está ocurriendo "es una lacra".



Como aportación de CCOO, la sindicalista ha recordado que está luchando por alcanzar la "igualdad real" en los centros de trabajo y en la sociedad, ya que "hasta que no exista una igualdad real entre mujeres y hombres es difícil que esa violencia desaparezca".



"En los centros de trabajo, con nuestros delegados y delegadas, que son, desde luego, un gran escudo sindical para que esas violencias cada vez sean menores. Denunciando situaciones, haciendo protocolos de acoso para evitar esas situaciones de violencia en el ámbito laboral", ha subrayado.



GUÍA CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN LAS EMPRESAS



Por su parte, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, ha recordado que la violencia hacia las mujeres se produce "de muchas maneras" y "en todos los ámbitos", entre ellos también en el laboral, donde el acoso sexual "sigue vigente".



En este sentido, ha incidido en que desde la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2027 todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla están obligadas a contar con un protocolo de prevención y de actuación contra el acoso sexual, aunque "la verdad es que no es así", pese a que es "sancionable" que no dispongan del mismo.



Además, ha dado a conocer que el sindicato ha elaborado una guía contra el acoso sexual en las empresas que pretende sea útil tanto a las víctimas como a los delegados sindicales, y que recoge en tres partes información y asesoramiento a mujeres en casos de acoso sexual.



Así, la primera parte aborda los tipos de acoso y su identificación a través de preguntas auto-test; la segunda trata el inicio del proceso de denuncia; y la tercera la posibilidad de denunciar dentro o fuera de la empresa.



Finalmente, ha recordado también que el acoso sexual y por razón de sexo es una violencia contra las mujeres en el trabajo, que está contemplada desde el Código Penal, en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, e incluso en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.