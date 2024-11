La consejera de Hacienda confía en que Extremadura contará con presupuestos en 2025

Ep.



La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha confiado en que Extremadura contará con presupuestos autonómicos en 2025 y ha pedido a los grupos en la Asamblea que voten pensando en la región.



En este sentido, ha afirmado que "confío en que cualquier grupo que vote en Extremadura, que piense en donde estamos, que no vote pensando en otros territorios, que vote en Extremadura, examinando esas cuentas, diga que sí".



A una semana del debate de totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio, ha señalado que está "deseando" que los extremeños conozcan las cuentas, indicando que "ya lo presenté el miércoles pasado y ahora voy a tener el gran honor de presentarlo en la Asamblea de Extremadura y de saber qué opinan de esas cuentas los distintos grupos".



Por ello, ha instado a que, el próximo viernes, cada grupo "se retrate" con su opinión, respecto al "mejor presupuesto de la historia" de Extremadura dotado con 8.309 millones "destinados a lo importante", invitando a los grupos parlamentarios a que "vean las medidas, las estudien, que trabajen un poco, examinen el presupuesto y se pronuncien sobre el mismo".



Respecto al registro por parte de Vox este viernes de una propuesta de ley de Concordia y si considera esto un aviso de cara los PGEx, Manzano ha dicho que esta cuestión debería ser trasladada al grupo Vox, "yo de lo único que sé, es del trabajo diario que hace mi equipo en la consejería, del trabajo diario que hacen mis compañeros del Consejo de Gobierno, del trabajo diario que hace la presidenta María Guardiola y que esa hoja de ruta que tenemos muy clara va a continuar y que nosotros vamos a seguir trabajando".



En la misma línea, ha añadido que se valorarán las propuestas que presenten otros grupos "en el momento en el que sean analizadas" y, si las mismas "son buenas para Extremadura en materia fiscal se examinarán y si no lo son no se articularán por este gobierno".

A este respecto, ha matizado que "no olvidemos que quienes gobernamos somos nosotros, que es el Partido Popular, que es el gobierno de la presidenta María Guardiola y somos los que tenemos la confianza de los extremeños para ejecutar todas nuestras políticas y también por supuesto esa a la que usted se refiere".