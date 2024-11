Bazaga lamenta el rechazo de PSOE, UP y Vox al decreto de la vivienda

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha lamentado que PSOE, Unidas Podemos y Vox hayan derogado el decreto de la vivienda porque "acaban de parar que a partir de hoy cualquiera que compre una vivienda pueda ahorrarse fiscalmente 3.600 euros".

"No entendemos esta decisión, no entendemos nada que pueda perjudicar a los extremeños y creemos que haber apostado por las familias numerosas, monoparentales y ayudar además a algo tan delicado y tan reclamado por la sociedad como el acceso a la vivienda, pues haya sido frenado de esta manera que entendemos que solamente es política y que no lleva nada más que a perjudicar a los extremeños", ha apuntado.

Bazaga ha hecho estas declaraciones este viernes en Cáceres tras visitar las obras que se están acometiendo en la ermita de San Jorge y tras lo ocurrido en la tarde de ayer en la Asamblea regional en cuyo pleno fue derogado el decreto-ley de medidas fiscales urgentes de la Junta de Extremadura para impulsar el acceso a la vivienda en la región tanto en forma de adquisición como de arrendamiento, al contar únicamente con los votos del PP.

En concreto, durante la votación, este decreto ha contado con el apoyo de partido que sustenta al Gobierno, el PP, mientras que el resto de grupos, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, han votado en contra.