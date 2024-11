La Junta subraya que VOX ha provocado la vuelta al "infierno fiscal del PSOE"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha cuestionado la decisión de PSOE, VOX y Unidas por Extremadura de votar en contra del Decreto-Ley de Medidas Fiscales puesto en marcha por la Junta el pasado 26 de octubre pues, con ello, a partir de este viernes, que el DOE ha publicado la derogación de la normativa los extremeños tendrán que pagar más a la hora de adquirir una vivienda.

En este sentido, Manzano ha explicado que, desde el 26 de octubre hasta este jueves, los extremeños que compraban una vivienda tenían que pagar una cuota al 7% de interés tipo con carácter general y, los menores de 36 años y, familias monoparentales a un 6%, con una bonificación añadida del 20%.

A este respecto, ha añadido que, por ejemplo, un joven que haya comprado vivienda habitual a un precio de 180.000 euros, en ese periodo, ha tenido que pagar 8.640 euros pero, ese mismo menor de 36 años, a partir de este viernes, con una cuota a un tipo de interés del 8% y, sin bonificación, tendrá que pagar 14.400, es decir, 5.760 euros más, "una cifra más que considerable"

Por tanto, Manzano ha insistido que, al unirse a PSOE y Unidas por Extremadura,VOX ha facilitado que los extremeños paguen más impuestos, facilitando que Extremadura vuelva a tener unos de los tipos de interés más elevado por la adquisición de una vivienda, que "no olvidemos, es un derecho constitucional, que necesita de una fiscalidad adecuada".

Respecto a cómo repercutirá en aquellos que están pendientes de comprar una vivienda, Manzano ha subrayado que los extremeños pensaban que iban a tributar al 7% o al 6%, con bonificación, según los casos y, así han hecho sus previsiones de gastos, por tanto, la vuelta al 8% tiene una "transcendencia importante, porque incide en el bolsillo".

Para la consejera, "esta irresponsabilidad de VOX hace volvemos a ese infierno fiscal socialista", añadiendo que "no entiendo como pueden dormir por las noches", reconociendo que, si se sorprendió de su voto, porque representa una "decisión que va en contra de su discurso, no veo coherencia", matizando que "todo es mejorable y, la nada no es mejorable".

Sobre si cree que la derogación del decreto con medidas en vivienda y la posición ante los PGEx puede ser un mandato de Madrid ante el hecho de que Vox ya no está en el gobierno de la Junta, la consejera ha insistido en que el gobierno es "el de la presidenta María Guardiola, por supuesto, de la mano de cualquier grupo para introducir mejoras en la vida de los ciudadanos extremeños".

Según Manzano, a veces, se pierde la "perspectiva" de para qué están los políticos, recordando que "no hemos venido aquí a hacer una guerra entre partidos políticos. Por favor, política de altura, que es la que creo que todos tenemos, al igual que hemos tenido en nuestro desempeño profesional. Hemos venido para mejorar la vida de los extremeños.

Así, ha recalcado que tiene "muy claro" que ese es el objetivo del Ejecutivo extremeño y de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de que "por encima de partidos políticos está Extremadura y, eso es lo que deberían tener todos los grupos encima de la mesa. Y por desgracia, en algunos parece que no es así".

Pese a todo, la consejera ha reiterado que el Gobierno Extremeño tiene una hoja de ruta clara que va a seguir, "hacer justicia tributaria", es decir, "una fiscalidad adecuada a nuestro nivel de renta" y,en eso, va a seguir trabajando y, haciendo todo lo que sea necesario.