PSOE cree que Guardiola debe retirar PGEx 2025 al ser "ficticios y basados en la mentira"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha considerado este viernes que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "debería retirar inmediatamente" los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, ya que "están basados en la mentira y con unos ingresos ficticios”.

Así pues, durante una rueda de prensa, la diputada socialista ha explicado que este pasado jueves “se modificó de facto el presupuesto sin ni siquiera haber sido debatido en la Cámara, y ya parte de datos falsos e irreales a escasos días de que el próximo miércoles expire el plazo para presentar enmienda a la totalidad”.

En concreto, Álvarez ha advertido que el decreto-ley de medidas fiscales sobre vivienda que fue rechazado con los votos en contra de toda la oposición, forma parte del capítulo de ingresos del proyecto de Ley de Presupuestos para 2025. Es decir, la Junta de Extremadura en sus ingresos contaba con la aprobación de este decreto ley de vivienda, ha manifestado.

“El impacto de este decreto en las cuentas públicas es de -6,240.000 euros, de los cuales -1.430,000 procedían del impuesto sobre la renta de las personas físicas y - 4,810,000 del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Es decir, los presupuestos registrados ya no guardan un equilibrio entre ingresos y gastos: son ficticios e irreales”, ha apostillado la dirigente socialista.

La portavoz del PSOE extremeño ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa en la que ha comparecido para valorar “la situación de inestabilidad política” tras el Pleno de este pasado jueves, “en el que de nuevo se evidenció la minoría absoluta de la señora Guardiola y la incapacidad para negociar con sus socios preferentes”.

Por ello, la portavoz socialista ha reiterado que “la señora Guardiola sigue con su actitud soberbia y prepotente que solo genera inestabilidad e incertidumbre”. Una prepotencia que, según ha manifestado, se demuestra en que gobierna sin presentar leyes y “a golpe de decretazo”, como evidencia que la ley de presupuestos para 2025 sea la segunda que ha presentado el gobierno en esta legislatura.

Asimismo, ha detallado las razones por las que el PSOE votó en contra del decreto de vivienda y ha explicado, que “los socialistas no creemos que las bonificaciones fiscales sean la solución a los problemas, por lo que ayer llevamos a Pleno iniciativas como el Plan 80 mil y la prórroga del bono de alquiler para jóvenes para que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda”, ha remarcado.

“¿ Y ahora qué?”, se ha cuestionado Álvarez quien ha lamentado que no solo no se van a adoptar medidas para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente complicado para nuestros jóvenes, “si no que vamos a paralizar de nuevo Extremadura, no sabemos si habrá o no presupuestos”.

Por ello, la portavoz socialista se ha preguntado si, por todo esto, la señora Guardiola va a continuar tramitando, en soledad, un presupuesto que se basa en ingresos ficticios, falsos e irreales y ha remarcado que debería retirarlo y ponerse a trabajar unos presupuestos serios.

Ante esta situación, Álvarez ha concluido que los extremeños “hemos pasado de la tranquilidad, de las certezas, de la estabilidad a la incertidumbre a los sobresaltos y al caos” y subrayado que “la soberbia y la prepotencia son malas consejeras en un Gobierno”, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre si los socialistas presentarán enmienda a la totalidad, la portavoz socialista ha indicado que es la señora Guardiola la que debe "recapacitar" y tomar ahora una decisión, ya que su presupuesto "falso, irreal y ficticio".

No obstante, Álvarez ha informado de que “su grupo sigue estudiando concienzudamente los presupuestos hasta el próximo miércoles que cumple el plazo, aunque no les gusta como suena la música, ni la letra”, ha sentenciado.