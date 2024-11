PP pedirá en la Asamblea que el Gobierno siga con el actual modelo de mutualismo de Muface

El portavoz de Administración Pública del Grupo Popular en la Asamblea, Juan Luis Rodríguez Campos, ha exigido al Gobierno central, tras registrar una propuesta de pronunciamiento en la Cámara regional, que se continúe con el actual modelo de mutualismo administrativo de Muface que lleva décadas funcionando en España.

Así pues, tras advertir de que el Gobierno Central quiere "terminar" con este modelo "jugando de esta forma con la salud de todos los mutualistas", ha alertado de que en Extremadura se verán afectadas más de 43.000 personas, causando no sólo un "problema sanitario" para los actuales beneficiarios, sino a la "totalidad" de la población al tener que ser atendidos por la sanidad pública, ha dicho.

"Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se ha de seguir apostando por el mutualismo y por la eficiencia económica y sanitaria que supone", ha asegurado Rodríguez Campos, según informa la formación popular en una nota de prensa.

En este sentido, el portavoz de Administración Pública del Grupo Popular ha expuesto diferentes motivos por los que continuar con este modelo como "la creación de puestos de empleo directos e indirectos, la satisfacción de las prestaciones recibidas por más de dos millones de beneficiarios, y sobre todo, porque garantiza la viabilidad del sistema público de salud, que en la actualidad no podría absorber a un colectivo tan numeroso".

"Creemos que esta decisión de terminar con Muface se debe a un movimiento meramente político, y con la que no sólo no está de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular, sino tampoco los sindicatos que han advertido al Gobierno que llevarán a cabo movilizaciones si no mejora las condiciones económicas para las aseguradoras y no se responde a las necesidades de los mutualistas", ha detallado Rodríguez Campos.

Además, el "fin" de Muface haría que el SES tuviera que asumir un gasto farmacéutico de 12 millones de euros, ha incidido, y ha añadido que por ello su grupo considera "imprescindible" que "esta posibilidad contemplada por el ministerio y a las espalda de las comunidades autónomas venga acompañada de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar la calidad asistencial".

"Exigimos al Gobierno de España que garantice que las condiciones de la futura renovación del concierto de Muface en ningún caso supongan una merma en la prestación de servicios conllevando un deterioro en la atención a los pacientes, un aumento de las listas de espera o una disminución de la calidad de nuestro servicio sanitario", ha sentenciado Rodríguez Campos.