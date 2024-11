CSIF reclama en Badajoz que se negocien mejoras para empleados públicos respecto a Muface

Ep.



El sindicato CSIF en Extremadura ha iniciado este lunes, día 11, con una concentración ante la Delegación del Gobierno en la región, en Badajoz, una campaña de movilizaciones para "desbloquear" la negociación colectiva en la Función Pública, y que se comience a negociar la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos del país, a la vez que ha reclamado también "celeridad" y "certezas" en relación a Muface.



Unas 150 personas, según el sindicato, han secundado esta protesta en la que se han escuchado gritos como 'Gobierno millonario con nuestros salarios', 'Cómo yo te voy a querer si sigo perdiendo salarios una y otra vez' o 'No se hace, quedarnos sin Muface', y ante la que el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha explicado que el sindicato se concentra este lunes en toda España y lo hará también el próximo 16 de diciembre, "fundamentalmente ante la parálisis en la negociación colectiva que está teniendo el Gobierno de España".



En declaraciones a los medios, ha señalado que desde noviembre de 2023 "no se ha convocado ni una sola mesa general de negociación para intentar tratar los diferentes asuntos de los empleados públicos", a la vez que ha abundado en que el Gobierno de España "está guardando silencio" ante las "múltiples" reivindicaciones que CSIF está lanzándole, como que se están deteriorando "cada día más" las condiciones laborales, sociales y económicas de "todos y cada uno" de los empleados públicos.



El "más claro ejemplo" lo tienen con Muface, ha detallado, una mutualidad que "está en serio riesgo de desaparecer" y respecto a la cual ha indicado que, hace una semana, la oferta económica del Gobierno "ha hecho" que el convenio quede desierto para el 25 y el 26.



"A día de hoy más de 45.000 funcionarios y sus beneficiarios están en vilo porque no saben qué va a ocurrir con su asistencia sanitaria", ha dicho Román en relación a los empleados públicos afectados en Extremadura, junto con que desde CSIF demandan "sensatez al Gobierno de España", para que "ponga encima de la mesa una oferta económica lo suficientemente atractiva para que el convenio salga hacia adelante" y las aseguradoras sanitarias puedan seguir manteniendo el servicio que están prestando hasta ahora a los mutualistas.



Y es que, como ha recalcado, tienen "muy claro" que "con la salud de los trabajadores no se juega" y esperan que "en breve" haya noticias por parte del Gobierno con una oferta "atractiva", de modo que se pueda seguir manteniendo la mutualidad "en las mismas condiciones, y mejorando la asistencia sanitaria que, hasta el momento, están recibiendo todos y cada uno de sus beneficiarios".



En relación a este tema referido a Muface, ha incidido en que "ahora mismo" hay cobertura hasta el 31 de diciembre o "a más tardar" hasta el 31 de enero y que, desde CSIF, quieren "celeridad" a la hora de solucionar esta cuestión, en la que el Gobierno de España "no puede seguir jugando con la salud de los empleados públicos" y "tiene que llegar cuanto antes a un acuerdo con las asistencias sanitarias para que le dé tranquilidad a esos más de 45.000 empleados públicos que, ahora mismo están vilo, porque no saben qué va a ocurrir".



Para Benito Román, "tiene que ser el Gobierno de España quien tenga que buscarle soluciones a esta cuestión" o decir "claramente" que no quiere Muface, "pero que no lo deje morir por inanición como está dejándolo morir en la actualidad", ha incidido, junto con que esos 45.000 trabajadores que pertenecen a Muface en Extremadura son, fundamentalmente, de los sectores de la educación, de la Administración General del Estado y de las administraciones locales, a los que hay que sumar sus beneficiarios y que, en estos tres sectores, y cuando se aprueba una oposición se da a elegir la asistencia sanitaria.



Así, el trabajador es libre de escoger lo que crea "oportuno", de manera tal que desde CSIF lo "único" que está solicitando al Gobierno de España son "certezas para que los empleados públicos puedan seguir eligiendo la asistencia sanitaria que, hasta ahora, su oposición le tiene reconocida".



SUBIDA SALARIAL



Sobre la "parálisis" del Gobierno de España, Benito Román ha aseverado que "no solamente acaba ahí" y que, a mediados de noviembre, "todavía" no se sabe la subida salarial que van a tener los empleados públicos para 2025. Acerca de esta última, ha destacado que tiene que ir en la línea de que los empleados públicos "no sigan perdiendo poder adquisitivo", y que, además, empiecen a recuperar casi el 20 por ciento del que llevan perdido desde que José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 "les rebajó sus nóminas".



Así, esperan que "cuanto antes" se convoque la mesa general de negociación para que puedan abordar la subida salarial de los empleados públicos para 2025; una propuesta que no puede ir en la línea de lo que se firmó con los sindicatos de clase y el Gobierno de España hace tres años, la cual originó una pérdida "más que significativa" de poder adquisitivo a los empleados públicos. "El más claro ejemplo es que solamente en el año 2022 y 2023 la pérdida de poder adquisitivo ha sido de un 5,8 por ciento", ha dicho Román.



Igualmente, ha remarcado que esta "parálisis" está ocasionando que no puedan estar negociando la estructura salarial de 2010, donde se pueda recuperar el 100 por cien de las pagas extras, e igualmente que no haya oferta de empleo público para 2025, la cual tiene que llegar sin tasa de reposición para que las plantillas tengan los efectivos que "realmente se necesitan". También provoca que no se puedan sentar a negociar una equiparación salarial entre comunidades y sectores.



El presidente autonómico de CSIF Extremadura espera que, con las concentraciones que está haciendo el sindicato en toda España, el Gobierno "tenga la dignidad de sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de todos y cada uno de los trabajadores".



REIVINDICACIONES PARA LA JUNTA DE EXTREMADURA



Por otro lado, Benito Román ha hecho hincapié en las reivindicaciones referidas a la Junta de Extremadura, que se tiene que sentar "cuanto antes" y "por fin cerrar esa famosa deuda de los 11 meses del 2 por ciento del 2020"; la cual ha sido "reconocida" y que "dicen que van a pagar", pero ante la que en CSIF no están "dispuestos" a admitir a que ese pago sea en cinco anualidades "como expuso" la Consejería de Hacienda y Administración Pública, "de forma unilateral".



Al respecto, están a la espera de que se vuelva a convocar la mesa general de negociación en la Junta para que puedan abordar cuándo y cómo se va a pagar "esa deuda de los 11 meses"; como también ha sumado la actualización del kilometraje por desplazamiento y que es "lamentable" y "vergonzoso" que lleven año y medio y los empleados públicos que tienen que poner a disposición sus vehículos para llevar a cabo su trabajo en la administración "estén perdiendo dinero cada vez que tienen que utilizarlo".



Ante ello, llevan año y medio esperando a que se suba de 0,22 euros, que es lo que se está pagando actualmente, a 0,26 euros, según Román, para quien la Consejería de Hacienda y Administración Pública "cuanto antes" tiene que convocar esa mesa general de negociación en aras de "dar certidumbre" y abonar y pagar "lo que es de los empleados públicos".



La protesta ha comenzado con dos minutos de silencio en memoria de las víctimas de la DANA, en relación a lo cual Benito Román ha dedicado unas palabras de condolencia, solidaridad y apoyo a las familias y damnificados por la "tragedia" registrada en el Levante español y particularmente en la Comunidad Valenciana.