Manzano acusa a Vox de "incendiar" el decreto de medidas en vivienda

Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha acusado a Vox de cometer una "auténtica falta de responsabilidad" al "incendiar" el decreto ley de medidas fiscales en vivienda que estaba en aplicación y ha criticado que, con ello, se haya vuelto al "infierno fiscal socialista".

No obstante, Manzano ha asegurado que la hoja de ruta de la Junta "desde el primer momento" ha sido hacer "justicia tributaria" y que la fiscalidad se adecue a la capacidad económica y al nivel de renta de los extremeños, por lo que mantiene la "mano tendida" a los grupos para hablar de fiscalidad.

De esta forma se ha pronunciado Elena Manzano en rueda de prensa tras unirse Vox este pasado jueves, en el pleno de la Asamblea, al PSOE y a Unidas por Extremadura para tumbar el decreto ley de medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura.

En este sentido, la consejera ha criticado que la votación conjunta de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura ha provocado que este viernes "se paguen muchos más tributos" en la región a la hora adquirir una vivienda, con uno de los tipos más elevados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Así, ha explicado que la derogación del decreto, al no haber sido convalidado, ha supuesto un "auténtico retroceso" en la política fiscal que se merecen las familias y los extremeños, ya que se ha vuelto a la situación anterior de "desigualdad" y a "volver a tener que pagar mucho más por un bien inmueble de primera necesidad".

En este sentido, Manzano ha recalcado que la vivienda es un tema "esencial" para la Junta de Extremadura, que aprobó el pasado mes de octubre dicho decreto ley que contenía la bajada de los tipos del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a un 7 y a un 6 por ciento y medidas en el IRPF que iban a poner en circulación "muchas viviendas".

Desde la aprobación de este decreto por parte de la Junta y hasta este jueves, cuando no fue convalidado, contribuyentes extremeños se han podido beneficiar de una bajada de tipos que se ha visto interrumpida por haber decidido Vox, como ha criticado la consejera, "alinearse a ese infierno fiscal, a esas políticas tributarias injustas que defienden el PSOE y que defienden Unidas por Extremadura".

SUPUESTOS

Por ello, como ha detallado Elena Manzano, tras la derogación del decreto ley, un menor de 36 años, con bases en renta inferiores a 28.000 euros anuales que compra una vivienda de segunda mano por 180.000 euros destinada a ser su vivienda habitual pagará 5.760 euros más por decir Vox que no, con "irresponsabilidad absoluta", a la convalidación.

Otro supuesto que ha planteado la consejera ha sido el de una extremeña de 37 años, separada, con dos hijos pequeños a su cargo, sin derecho a percibir anualidades por alimento, con bases en renta inferiores a 28.000 euros anuales, que compra una vivienda de segunda mano por 180.000 euros como vivienda habitual y que pagará 4.320 euros más que con el decreto en vigor.

"Esta irresponsabilidad de Vox junto al PSOE y junto a Unidas por Extremadura hace que volvamos a ese infierno fiscal socialista", se ha lamentado la consejera, quien se ha mostrado "sorprendida al máximo" por el sentido del voto de los cinco diputados de Vox.

"Yo oigo a Vox decir que el dinero en el bolsillo de los contribuyentes pues ahora mismo se lo acaban de quitar. Con ese voto irresponsable junto al PSOE y a Unidas por Extremadura se lo acaban de quitar y estamos viendo manifestaciones de los distintos colectivos", ha expuesto.

A preguntas de los medios, Elena Manzano ha asegurado que, desde este jueves, ha recibido mensajes de ciudadanos en los que le han transmitido su incertidumbre de cara a la adquisición de una vivienda, ya que contaban con beneficiarse de la bajada de los tipos.

HOJA DE RUTA DE LA JUNTA

También, y sobre la hoja de ruta a seguir por la Junta a partir de ahora, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha asegurado que la hoja de ruta del Ejecutivo extremeño "desde el primer momento" ha sido hacer "justicia tributaria" y que la fiscalidad se adecue a la capacidad económica y al nivel de renta de los extremeños.

"Haremos todo lo que sea necesario para seguir con esa hoja de ruta. Lo hicimos en 50 días con un decreto ley, lo hemos hecho en los presupuestos del 2024 y ahí están los presupuestos del 25, donde también se introducen medidas con las que corregir desigualdades", ha asegurado.

En esta línea, ha asegurado que la Junta hará "todo lo que sea necesario" en este sentido, a través del "trabajo técnico" y el "debate político". "Lo que no entendemos es eso, la paralización de Extremadura, es incendiar una medida, es destruir una medida cuando ya está en aplicación", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo regional mantiene la "mano tendida como siempre" a "todos los grupos" para hablar de fiscalidad, aunque ha reconocido que hay algunos, en relación a Unidas por Extremadura, con los que hablan de fiscalidad y "se levantan mesa de negociación de los presupuestos".

Además, preguntada directamente por si el gobierno extremeño va a llamar al Grupo Parlamentario Vox y sentarse con ellos para que el decreto pueda ver finalmente la luz, la consejera ha rehuido pronunciarse al respecto y ha añadido que lo que sabe a día de hoy es que este viernes se ha publicado que el decreto no ha sido convalidado.

"Eso es lo único que sabemos. Y nosotros, a partir de ahora, seguimos trabajando para que todas esas medidas, por supuesto, de fiscalidad justa en todas las figuras impositivas, en el IRPF, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en Transmisiones Patrimoniales, vean la luz. Y lo haremos con todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo", ha aseverado.

El "problema", ha reconocido, es lo que hacen otros después de decir que creen en una "fiscalidad justa" y que el dinero vuelva a los contribuyentes y luego votar en sentido contrario y no pensar en quiénes son los "beneficiarios" del mismo.

"Los beneficiarios de ese decreto son los extremeños. Y ellos, a quienes han traicionado en esa política fiscal que parecen defender y que no defienden, es a los extremeños. ¿Pero qué temeridad cuando se aprueba un decreto ley que es una norma urgente con medidas muy positivas?. ¿Que las cosas son mejorables? Todo en la vida es mejorable, pues hagan propuestas. Pero incendiarlo, eliminarlo, no convalidarlo, derogarlo, derogarlo y volver al infierno fiscal socialista, eso es temeridad. Temeridad por su parte, entiendo, ¿no?", ha asegurado.

En este sentido, ha insistido en que "todo es mejorable, pero la nada no es mejorable". "Cuando tú anulas algo, lo aniquilas, lo eliminas, lo derogas, eso no es mejorable. Eso es la nada. Que es lo que tenemos hoy, que es un decreto no convalidado, un decreto derogado. Hoy tenemos el infierno fiscal socialista otra vez", ha recalcado.