Vox dice que su rechazo al decreto fiscal no es un aviso a la Junta ante los PGEx 2025

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Álvaro Luis Sánchez Ocaña, ha indicado que el rechazo de su grupo a la convalidación del decreto ley de la Junta de medidas fiscales en materia de vivienda "no es ningún aviso" al Ejecutivo autonómico de cara a los Presupuestos regionales (PGEx) de 2025, para los cuales ha indicado que su partido mantiene la "mano tendida" para "consensuar" unas cuentas que "agrade a todos".



En todo caso, y de cara a la presentación o no por parte de Vox de una enmienda de totalidad a los PGEx, cuyo plazo para hacerlo acaba el próximo miércoles, día 27, Sánchez Ocaña ha afirmado que tiene que ser el Gobierno regional el que dé un "paso al frente" para "dialogar", "hablar" y "consensuar para llegar a una aprobación de unas cuentas que nos agrade a todos y sobre todo a Extremadura".



Así, después de incidir en que el PP llevó a la Asamblea el decreto ley de medidas fiscales en vivienda "sin diálogo" y "sin consenso", algo que a su juicio "es una temeridad en una democracia, sobre todo cuando gobiernas en minoría", ha señalado que "lo único" que pide Vox es que haya "diálogo, negociación y consenso para aprobar las cuentas".



"Lo único que pedimos es que a partir de ahora nuestra mano sigue y seguirá tendida de cara a los Presupuestos y pedimos eso, diálogo, negociación y consenso para aprobar estas cuentas", ha señalado el diputado de Vox, quien ha señalado sobre la presentación o no por parte de su grupo de una enmienda a la totalidad a los PGEx 2025 que continúan "trabajando" y harán lo que crean "más conveniente".



"Eso no me corresponde a mí decirlo, nosotros seguimos trabajando y haremos lo que creamos más conveniente", ha afirmado sobre si presentará o no Vox enmienda de totalidad a las cuentas regionales, a preguntas de los medios este viernes en Mérida tras registrar su grupo una propuesta de Ley de Concordia.



EL DECRETO FISCAL "NO SE HA NEGOCIADO"



Por otra parte, preguntado por los medios por las declaraciones este viernes del portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, relativas a la negociación o no del decreto ley de medidas fiscales en vivienda que no fue convalidado este pasado jueves en la Asamblea, el diputado de Vox ha afirmado que su grupo se enteró de dicha norma "el día que se aprobó en Consejo de Gobierno" y que "no se ha negociado".



"El decreto no se ha negociado, el decreto ha sido un decreto traído por un grupo parlamentario sin consenso y sin negociación con el resto de grupos", ha apuntado, tras lo cual ha defendido que en el pleno de la Asamblea este jueves Vox hizo lo que estimó "oportuno".



"Ayer hicimos lo que estimamos oportuno", ha incidido Sánchez Ocaña, quien ha añadido también que las medidas que plantea Vox "son más ambiciosas y se pueden llevar perfectamente a los Presupuestos".



"Por lo tanto --ha añadido-- no se va a demorar que las familias se beneficien de medidas fiscales, pero no sólo las que propuso el PP sino mayores, unas medidas fiscales que lleguen realmente a la clase media extremeña y no simplemente sean unas medidas maquilladas o cosméticas como son las que nosotros creemos que ayer se presentaron en la Asamblea de Extremadura".



De nuevo en cuanto a si existió entre el PP y Vox diálogo sobre la posibilidad de tramitar el decreto ley como proyecto de ley, ha indicado que su partido conoció el decreto "el día de su aprobación (en Consejo de Gobierno)". "Votamos ayer lo que consideramos oportuno y seguimos tendiendo nuestra mano a pesar de las declaraciones de los miembros del PP, mano tendida y diálogo", ha espetado.



Así, repreguntado sobre que el PP dice que ha habido reuniones con Vox para explicar el decreto ley, ha señalado: "Nosotros fuimos conocedores de ese decreto el día de su aprobación y ayer votamos lo que consideramos oportuno y más beneficioso para Extremadura". "Si hubiera reuniones lo hubiese sabido pero no voy a responder en ese aspecto", ha añadido.