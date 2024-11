Gallardo: "Guardiola no puede gobernar desde la soberbia creyendo que tiene mayoría"

SOBRE LOS PGEX 2025

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Extremadura ha sostenido que, cuando uno presenta unos presupuestos en la Asamblea de Extremadura, es porque tiene "al menos unos apoyos preconcebidos, es decir, tiene unos apoyos al menos prenegociados", de manera tal que le parecería "muy pero que muy raro" que el Gobierno de la Junta hubiera presentado unos presupuestos "sin previamente haber pactado unos principios".

De esta manera se ha pronunciado Miguel Ángel Gallardo a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz tras el rechazo de Vox al decreto ley sobre medidas fiscales de impulso a la vivienda, este pasado jueves en la Asamblea, y si podría trasladarse a los presupuestos autonómicos para 2025, ha reconocido que no lo sabe y que, cuando uno presenta unos presupuestos en el Parlamento, "es porque tiene al menos unos apoyos preconcebidos" o "al menos prenegociados".

"Nosotros hemos querido pactar para el bienestar de esta tierra, nosotros hemos querido ayudar a gobernar esta tierra", ha señalado el dirigente socialista, quien ha apuntado que el PSOE, "en un exceso incluso de responsabilidad, se ha puesto a disposición permanente del Gobierno para sacar adelante los presupuestos", ha remarcado, para señalar que lo que han recibido como respuesta "es el desprecio, el desprecio, la prepotencia y, sobre todo, la soberbia".

Al respecto, los socialistas entienden que "porque ya tenía a sus socios principales o prioritarios con los que había llegado a un acuerdo", ya que "si realmente no fuera cierto, que lo dudo, harían el ridículo. Por lo tanto, no creo que sean tan ridículos como para llevar al Parlamento algo que no han pactado previamente, pero eso lo vamos a ver muy pronto en la enmienda a la totalidad al presupuesto", ha aseverado.

Para Gallardo, "en cualquier caso" creo que "vamos mal" y que "realmente" el Ejecutivo regional "trabaja como si tuviera una mayoría que no existe, que no aparece por ningún lado y que lo único que está haciendo es generar inestabilidad". También "cierta impotencia en algunos sectores productivos de la región porque no se dan respuestas verdaderas a sus problemas", ha sumado.