El trompetista Rubén Simeó y Banda Provincial en Semana de Puertas Abiertas de Diputación

Para este Concierto Institucional, la Banda Provincial contará con el trompetista vigués Rubén Simeó, reconocido internacionalmente y considerado por muchos como "el mejor trompetista del mundo".



El concierto será este jueves, 17 de octubre, a las 20,00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Los asistentes podrán disfrutar de un rico repertorio en el que piezas clásicas como Palladio de K. Jenkins o Concierto para una sola voz de Saint Preux, se entremezclan con la música de canciones míticas como Can't Help Falling in Love o My Way, pasando por temas de ABBA o Bon Jovi.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, estará presente en la celebración de este Concierto Institucional con el que se pone el broche final a las actividades de la Semana de Puertas Abiertas dirigidas a la ciudadanía.



RUBÉN SIMEÓ, TROMPETA



Por su parte, el trompetista Rubén Simeó desde muy temprana edad, demuestra unas "facultades excepcionales en la trompeta", realizando conciertos en auditorios y programas de televisión, con gran éxito de público y crítica musical que elogian su madurez a tan corta edad.



A los 8 años obtiene grandes premios en los mejores concursos internacionales, como Yamaha Madrid, Ciudad de Benidorm (presidido por Maurice André), Porcia Italia, Maurice André Francia, Selmer Paris, P. Jones, Gebwiller, Francia, Theo Charlier Bélgica, siendo siempre el concursante mas joven de todas sus ediciones.



Con 12 años, actúa como solista en el Concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de la RTVE en el Auditorio Nacional de Madrid y Auditorio de Zaragoza dirigido por Adrián Leapper, retransmitido por TVE Internacional a varios países.



En Julio de 2005, con 13 años, actúa invitado por Maurice André en la Semana Internacional de la Trompeta celebrada en Burdeos (Francia) con gran éxito de crítica y público, y en 2008 recibe en Stuttgart el Premio Europeo de la Cultura, como reconocimiento a su brillante carrera.



En su carrera ha grabado varios discos, editados por todo el mundo, y actúa regularmente con grandes Orquestas como Radio Televisión Española, Orquesta de Múnich, Filarmónica de Nantes, Metropolitana de Lisboa, Filarmónica de Cannes (Francia) o Sinfónica de Kanazawa (Japón), entre otras muchas.



Rubén Simeó alterna su actividad concertista como solista y con el dúo "Simant" con la pedagogía impartiendo periódicamente cursos y clases magistrales por distintos países del mundo como España o Portugal.