Visitas teatralizadas, escape rooms y mesas redondas harán de Cáceres 'City of dragons'

Cáceres celebra del viernes 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre la segunda edición de 'City of dragons', un evento basado en el universo de las series de Juego de tronos y La Casa del dragón, que pretende promocionar los escenarios de la capital cacereña que sirvieron de plató de rodaje para estas míticas producciones de HBO.



Para ello se han organizado una veintena de actividades como visitas teatralizadas, escape rooms, espectáculos basados en las series y mesas redondas con los actores de doblaje y potentes creadores de contenidos a nivel nacional e internacional.



El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha presentado este miércoles esta cita que es "un producto único" y al que se le ha dado un impulso económico, con un presupuesto de licitación de 50.000 euros. El contrato para la organización ha sido adjudicado por 44.951 euros a la empresa cacereña Insertus, que ha diseñado una agenda para los tres días de evento que reunirá a especialistas y seguidores de las sagas de George R. Martin.



"Es de sobra conocido que estas series han sido seguidas por millones de personas en todo el mundo, creando millones de fans que no se han quedado sólo en la visualización de cada capítulo, sino que han ido más allá creando toda una filosofía de vida en torno al universo creado por el escritor George R. Martin", ha explicado Orgaz.



El concejal ha destacado el impacto publicitario que han supuesto los rodajes de estas series para la ciudad, ya que "muchos turistas llegan deseosos de inmortalizar un selfie en Desembarco del Rey". Pero la programación de 'City of dragons' busca que disfruten no sólo los fanáticos y creadores de contenidos de la serie, sino también los cacereños y quienes visitan la ciudad esos días, ya sean turistas internacionales, españoles o extremeños.



UNA VEINTENA DE ACTIVIDADES



Así, el programa de 'City of dragons' se compone de casi una veintena de actividades como visitas teatralizadas, encuentros con creadores de contenidos y con los actores de doblaje de los principales personajes; varios 'escape room' para resolver enigmas basados en las series; recreaciones de combates, taller de maquillaje de la serie, un concierto, un mercado temático y un taller de los bailes de las series, entre otras.



La agenda comenzará el viernes, día 29, con la inauguración a las seis de la tarde con el izado de las banderas conmemorativas de las grabaciones de las series en los soportales del ayuntamiento, y culminará el domingo 1 de diciembre con el llamado 'Desfile de estrellas', un concurso abierto a todo el público, que debe acudir con su disfraz de la serie confeccionado por ellos mismos inspirado en Juego de tronos y en La Casa del dragón. Podrán ganar numerosos premios y se celebrará en la iglesia de San Francisco Javier.



También habrá visitas teatralizadas, como la mejor manera de conocer los lugares donde se rodaron las series; y en especial, la visita que se hará el sábado con algunos de los figurantes, que contarán anécdotas y curiosidades de los rodajes en los que participaron.



No faltará un mercado temático en la plaza de Santa María donde se podrán adquirir productos de artesanía basados en las series, y el sábado se podrá ver una exposición sobre el vestuario de los personajes, en la sede de la Fundación Mercedes Calles, de 17,00 a 18,30 horas.



Se han organizado también tres mesas redondas que protagonizarán actores de doblaje y los más importantes creadores de contenidos de las series a nivel nacional e internacional. Entre los actores de doblaje, participarán, Marta Rodríguez Conte, que dobla a Raenira Targarien de joven en La Casa del Dragón; Antonio Villar, conocido por doblar a Petir Meñique Baelish en Juego de Tronos; y Eduardo Bosch, que puso voz a Yon Nieve en Juego de Tronos.



En cuanto a los creadores de contenidos, se contará con los más potentes 'influencers' a nivel nacional e internacional; entre ellos, los creadores de postcads más seguidos de Italia, México y Estados Unidos, como Matteo Barbagallo, Jag Durán o History of Westeros.



Y de España llegarán a Cáceres KAI 47, con casi un millón de seguidores en Youtube, Frikidoctor, la popular Abuela de Dragones o los creadores del primer podcast en español dedicado a la saga Canción de Hielo y Fuego, titulado La Canción Continúa.



"Como pueden comprobar, organizamos un gran evento para recordar el paso de estas dos grandes series por nuestra ciudad; y con el ánimo de que 'City of Dragons' pueda consolidarse y que pueda celebrarse durante muchos años", ha explicado Orgaz.



Respecto a si HBO regresará a Cáceres a grabar una nueva entrega de La Casa del Dragón, el concejal ha dicho que ése es el deseo del ayuntamiento y que se trabaja para ello pero, de momento, los productores no se han puesto en contacto con la ciudad ni han solicitado los permisos pertinentes para poder llevar a cabo los rodajes.