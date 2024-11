Diputación Cáceres abre nueva convocatoria Premios Literarios y Periodismo Dionisio Acedo

La Diputación Provincial de Cáceres ha convocado una nueva edición de sus Premios Literarios y del Premio Dionisio Acedo de Periodismo, con la que busca fomentar la creatividad literaria y el conocimiento de la realidad y actualidad regional y provincial.



En concreto, estos galardones cuentan con una dotación presupuestaria total de 30.000 euros a repartir entre las diferentes categorías y los trabajos podrán presentarse hasta la media noche del 30 de enero de 2025, a través de la página web de la Institución provincial.



Las obras serán valoradas por un jurado de reconocido prestigio dentro de su ámbito, que emitirá su fallo antes de que finalice el primer semestre de 2025.



Así, se convoca el L Premio de Novela Corta, que cumple medio siglo de historia y que tiene como objeto promover la creación literaria de autores y autoras de novela corta, al que podrán concurrir personas de cualquier nacionalidad y edad.



Las obras presentadas a concurso deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana, no haber sido premiados en este certamen en los últimos cinco años y tener una extensión de entre 100 y 130 páginas. La dotación del premio es de 9.000 euros y la publicación de la obra por parte de la Diputación de Cáceres.



Con el XXVIII Premio Flor de Jara de Poesía se busca fomentar la creación a través de obras literarias en el género poético. Podrán concurrir a este premio todos los autores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, siempre y cuando no hayan resultado ganadores de este certamen con anterioridad.



Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas tanto en castellano como en cualquier otra lengua y contar con una extensión mínima de 500 versos y máxima de 1.000. El trabajo premiado recibirá una dotación de 6.000 euros y su publicación, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



También se convoca el XXXV Premio de Cuentos Ciudad de Coria, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora. Se persigue contribuir a la promoción de escritores y escritoras de cuentos de cualquier edad y nacionalidad. Quienes participen deberán remitir un cuento o conjunto de varios cuentos, inéditos, escritos en lengua castellana y con una extensión entre las 80 y 100 páginas.



En cuanto al XXI Premio El Brocense de Microrrelatos, este galardón tiene como objetivo fomentar la creación y la creatividad entre el alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato y ciclos formativos de grado medio superior matriculados en el curso 2024-2025.



La asignación para esta convocatoria es de 6.000 euros, que se reparten em varias categorías, de manera que el alumnado matriculado en Secundaria y ciclos formativos de grado medio podrá optar a 1.000 euros para el primer premio y 3 accésit de 500 euros, la misma cantidad que se destina para el alumnado matriculado en Bachillerato y ciclos formativos de grado superior.



La extensión máxima de los microrrelatos será de 500 palabras y la temática será libre. Deberán estar escritos en lengua castellana y no haber sido publicado o premiados en otros concursos. El profesorado que avale los trabajos ganadores de los primeros premios recibirán un premio único de 500 euros.



Por último, se convoca el XLV Premio de Periodismo Dionisio Acedo, que pretende reconocer la calidad e interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación por los profesionales de la información en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, revista, radio, televisión, fotografía y periodismo digital), y que tengan como temática principal información sobre la realidad y actualidad extremeña.



Cabe destacar que los trabajos presentados deberán haber sido publicados o emitidos en las fechas comprendidas entre el 2 de abril de 2024 y el 15 de enero de 2025.



La dotación de este premio es de un total de 6.000 euros, repartidos en 3.000 euros para prensa escrita, incluidos medios digitales y fotografía, y otros 3.000 euros para medios audiovisuales: radio y televisión.