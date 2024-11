Los 240 kilos cocaína incautados en frontera de Caya podrían alcanzar los 26M€ en mercado

Ep.



Los 240 kilos de cocaína inacautados el pasado 23 de noviembre en un camión frigorífico que circulaba por la frontera de Caya, en Badajoz, podrían alcanzar los 26 millones de euros en el mercado negro.



En la operación ha sido detenido el conductor del camión, de nacionalidad española, que no tenía el permiso de conducir en vigor, y al que le constaban antecedentes por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes



Este hombre fue interceptado en la frontera con Portugal sobre las 23,00 horas del pasado 22 de noviembre, cuando transportaba 240 kilos de cocaína ocultos en el remolque de un vehículo frígorífico, y también se le incautaron más de 80.000 euros en efectivo.



Los detalles de esta operación, en la que no se descartan, han sido dados a conocer este martes en una rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, en Badajoz, por parte el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, y la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas.



También han estado presentes el jefe regional de Operaciones, Manuel Veiga; el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Badajoz, José María Gordillo, y el jefe de Estupefacientes de Badajoz, Joaquín García, quien ha precisado que se trata de una de las mayores operaciones antidroga en la región por la cantidad intervenida.

DETALLES DE LOS HECHOS

En concreto, los hechos sucedieron la noche del 22 de noviembre, cuando sobre las 23,00 horas se activó un operativo de control y vigilancia en la autovía A5. En un momento dado, sobre las 00,00 horas, los agentes indicaron a un camión tráiler que arrastraba un remolque frigorífico que accediera a la zona de registro del dispositivo.

Al solicitarle la documentación al conductor, comprobaron que su permiso de conducir no estaba en vigor, y que le constaban antecedentes por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los policías observaron que esta persona se encontraba muy nerviosa, y al preguntarle si portaba algún tipo de sustancia, les manifestó que era consumidor esporádico y que en esos momentos no poseía droga alguna.

En el transcurso del registro, se requirió la presencia de la Unidad de Guías Caninos, quienes realizaron una requisa en el interior de la cabina, marcando el perro en varias zonas, ante lo que el conductor manifestó que pudiera tratarse de restos de haber consumido en ocasiones anteriores.

Posteriormente, y ya en la zona del remolque, el perro marcó insistentemente el suelo del tráiler y la parte trasera, ante lo que se decidió retirar el vehículo a las dependencias de la Comisaría Conjunta de Caya-Elvas, para poder inspeccionar el mismo de forma exhaustiva y minuciosa, garantizando la seguridad de los agentes y los usuarios de la vía.

Fue allí donde se localizaron escondidos en el portapalets del remolque 240 paquetes de cocaína, de un peso aproximado de 1 kilo cada uno, y 80.900 euros en el interior de una mochila, procediendo a la detención del conductor.

Al respecto, José María Gallardo ha detallado que, en este caso, han participado agentes de la Policía Nacional, adscritos a las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz, y que se estableció un control a la altura del kilómetro 400 de la autovía A5 y en la misma pararon un camión, se hizo "el chequeo común" y se le pidió la documentación al conductor del mismo, que facilita un carnet que no es válido para seguir conduciendo, por lo que se baja.

El varón "está verdaderamente nervioso" e "infunde bastante sospecha" en sus comunicaciones, por lo que proceden a parar y controlar el camión, que fue examinado "completamente" y es cuando descubren que porta 240 kilos de cocaína, aparte de unos 82.000 euros, ha aseverado, junto con que periódicamente se hacen controles y "aleatoriamente" se para a una serie de vehículos, y en este caso se paró "aleatoriamente" a un camión que procedía, según manifestaciones del detenido, de Portugal, y la carga que llevaba este camión frigorífico eran empanadillas congeladas.

El destino no lo conocen y están haciendo las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos; mientras que sobre la forma en la que la droga iba camuflada ha puntualizado que la carga no iba en la caja frigorífica, sino en los portapalets inferiores del camión, a la vez que ha agregado que la operación está abierta y no se descarta que pueda haber más detenciones.

Joaquín García ha ahondado por su parte sobre las imágenes que se pueden ver en los paquetes de droga que "suelen ser el sello de la organización que haya confeccionado los paquetes en origen" y que, a través del mismo, pueden luego determinar su calidad, "entre ellos se corre la voz y pueden saber si esa organización efectúa transacciones de buena calidad o no".

También ha aseverado que, además de los controles rutinarios de documentación, se le practicó uno de consumo de estupefacientes y no había consumido, y que, según las manifestaciones del conductor, dijo que venía de Oporto y de Vendas Novas, pero el destino no lo saben y están haciendo gestiones para saberlo, ha agregado, junto con que se trata de una "importante" intervención si se toma como referencia la máxima, una incautación en 2018 de 300 kilogramos de cocaína en la región en una operación conjunta entre el grupo de estupefacientes y la Udyco central.

Finalmente, ha indicado que la cantidad intervenida podría alcanzar los 26 millones de euros en el mercado según la pureza y respecto a lo cual están pendientes de analizar la sustancia estupefaciente cuando el juzgado les emita el correspondiente oficio, así como que no tienen indicios suficientes para valorar si esa droga se iba a quedar en España o se iba a marchar al extranjero.

FELICITACIONES A LA POLICÍA

Por su parte, el delegado del Gobierno ha querido felicitar a la Policía Nacional por haber conseguido llevar "con éxito esta magnífica operación" de una incautación de 240 kilos de cocaína y más de 80.000 euros en dinero en efectivo, algo que es "fruto del trabajo" porque "cuando se consiguen estas cosas, detrás lo que hay es muchísimo trabajo y mucho trabajo bien hecho".

"Esta es una operación conseguida con éxito, pero también tengo que decir el trabajo incansable que, día a día, realiza la Policía Nacional en nuestra comunidad autónoma; 240 kilos tienen un valor final de aproximadamente 26 millones de euros. Eso creo que lo dice absolutamente todo", ha resaltado sobre el valor de esta sustancia en el mercado, junto con que es una de las operaciones más importantes que han tenido lugar en Extremadura.