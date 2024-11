Colegio Abogados Badajoz: Justicia debe estar al alcance de víctimas de manera "sencilla"

La Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz ha remarcado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que la justicia debe estar al alcance de las víctimas de una manera "sencilla y rápida", ante lo que ha advertido que, si no es así, "se convierte en un medio de revictimización y desconfianza en el sistema judicial".

Al mismo tiempo, ha recalcado que desde la abogacía y "conscientes" de su papel como "punta de lanza contra la violencia machista" renuevan su compromiso colectivo de seguir buscando soluciones para fortalecer la confianza de las víctimas de violencia en la Justicia.

"Queremos incidir en la importancia vital en su acompañamiento por profesionales de la abogacía, informando de sus derechos y contribuyendo a evitar la victimización secundaria. Esta asistencia letrada preceptiva a todas las víctimas, debe instituirse como una obligación con carácter previo a la denuncia", ha señalado.

Así se ha pronunciado en un manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre y ante el que el Colegio quiere denunciar todas las formas de violencia que sufren todas las mujeres por el hecho de serlo.

"Desde la denuncia y el pesar, nos unimos al recuerdo doloroso de las 39 mujeres asesinadas en nuestro país en 2024, y advertimos que en España hay 99.644 casos activos de víctimas de violencia de género y en lo que va del 2024 se han denunciado 14 violaciones al día", ha señalado, junto con que según revela la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer el 57,3 por ciento de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de sus vidas, lo que significaría 11,7 millones de mujeres.

"Y asistimos cada día a nuevas formas de violencia a través del entorno digital", ha agregado, para matizar que no se está "solo ante una lacra" y que se trata de "una realidad asentada en nuestras sociedades con carácter estructural", ha apostillado.

"La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones contra los derechos humanos más generalizada en el mundo. Los conflictos armados y las catástrofes naturales no hacen sino empeorar las condiciones y acrecentar la violencia ejercida sobre ellas", ha agregado la entidad en una nota de prensa.

VIOLENCIA SEXUAL Y TRATA

Además, desde el Colegio Provincial de Abogados de Badajoz, han tachado de "urgente" la necesidad de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que se incluya en ella a las víctimas de violencia sexual y de trata, con turnos especializados para dichas víctimas, así como la actualización de los baremos que cubran "con dignidad" el trabajo de los profesionales del turno especializado en violencia de género.

También reivindican la "urgente" necesidad de la aprobación de una Ley de trata y explotación de seres humanos que abarque la realidad actual de la trata, y manifiestan la preocupación de la abogacía por la vinculación actual entre la industria de la pornografía, la prostitución, la trata y los demás delitos contra libertad sexual sobre mujeres y niñas.

En este punto, ha destacado la importancia de reconocer, identificar y abordar todas las violencias (sexual, económica, vicaria o digital) y abarcar a todas las víctimas, incluidos los niños.

Asimismo, los abogados que, "día a día", trabajan en defensa de las víctimas reiteran su "sólido compromiso" con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista, a través de su trabajo de asesoramiento y atención a las víctimas.

Igualmente, solicitan normas y políticas públicas que tengan como objetivo la prevención y la respuesta integral frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, en el marco de la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social.

"No podemos bajar la guardia. Desde la Abogacía seguiremos trabajando incansablemente por la erradicación de la violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas, rechazando de plano la comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género. Sin género de dudas, no funciona donde se ha implementado", ha ahondado, "y mucho menos funcionará en nuestra provincia, tan extensa geográficamente y con tanta distancia entre poblaciones, partidos judiciales y juzgados".

Tampoco quieren que las víctimas se vean privadas de la atención "inmediata" y antes de interponer la denuncia del profesional del turno especializado en violencia de género; ni que se vean abocadas a estar solas en los juzgados, "en sitios inadecuados, interactuando con el resto de operadores jurídicos mediante medios telemáticos que sacrifican la inmediación".

"No queremos que los profesionales del turno especializado en violencia de género tengan que desplazarse a varias localidades el mismo día que están de guardia; que se colapse el Juzgado y la víctima tenga que repetir su historia varias veces porque no se la pueda atender el día que interpone la denuncia porque hay varias víctimas ese mismo día; que falten o fallen los medios telemáticos en puestos de policía y cuarteles de la Guardia Civil, etc.", concluye la nota.