El FCIMérida celebrará su Gala de Clausura, por primera vez, en el Teatro María Luisa

La Gala de Clausura del Festival de Cine Inédito de Mérida tendrá lugar el próximo sábado, 30 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, y lo hará por primera vez en el Teatro María Luisa.

“Nos espera una noche de sorpresas, seguro que muy divertida”, tal y como ha indicado el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien durante una rueda de prensa ha revelado que la velada "estará dirigida por Jesús Manchón, será presentada por el grupo de teatro Emerita Theatrum y contará con las actuaciones de Aurora y Abraham Samino y Alba Gog".

Así pues, "cine, teatro, música y danza se unirán para poner el broche de oro a este certamen”, ha manifestado el edil, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

En ella se otorgarán los Premios del Público y del Jurado Joven que concede cada año el Festival de Cine Inédito. Un evento escrito y dirigido por el artista Jesús Manchón, en el que se rendirá homenaje al cine y al Teatro Cine María Luisa, “en un lugar tan especial para los emeritenses, por lo que hemos disfrutado en esta sala y que sigue teniendo toda su magia”.

Precisamente, Manchón ha explicado que “es un inmenso placer volver a colaborar con este Festival, a través del teatro, y en una sala muy especial, como es el Teatro María Luisa, ya que yo me viví cuando era joven en los aledaños, en la calle Cervantes”.

“Será un espectáculo elegante y simpático donde habrá danza, teatro y diversas actuaciones en directo, en la que la gente disfrutará y se reirá mucho”, ha afirmado.

En esta línea, el director del Festival de Cine Inédito de Mérida, Ángel Briz, ha indicado que espera “que sea la primera de muchas galas en el María Luisa”.

'LOS DESTELLOS' COMO PELÍCULA SORPRESA

Además, ha anunciado el título de la película sorpresa que estará fuera de concurso, Los Destellos, dirigida por la cineasta Pilar Palomero, y que se podrá ver, en un único pase, el próximo viernes, 29 de noviembre, a las 21:00 horas, en los Cines Victoria.

“Esta película se ha estrenado ya en varias salas, pero no aquí, por eso la traemos fuera de concurso, y me daba pena que, una de las mejores películas españolas del año no se pudiera ver en la capital extremeña”, ha argumentado.

Cabe recordar que la cinta cuenta con un reparto con figuras de la interpretación como Patricia López Arnaiz, Antonio De la Torre, Julián López o Marina Guerola.