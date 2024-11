El mosaico de Medusa de Mérida, mejor hallazgo para los lectores de National Geographic

El hallazgo del Mosaico de Medusa en la domus de la Huerta de Otero, excavado por la Escuela Profesional Barraeca II del ayuntamiento de Mérida, ha sido premiado como 'Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional' en los I Premios de los lectores +HISTORIA de la revista 'Historia National Geographic'.



En concreto, tal y como explica la publicación, estos premios de nueva creación "desean reconocer la divulgación y promoción de la historia, el patrimonio y la cultura". Así pues, en un escrito enviado por la entidad al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, la revista muestra su "más sincera enhorabuena y admiración por la labor" que realiza el Consistorio.



Durante más de un mes los lectores han podido votar entre los nominados resultando el hallazgo emeritense ganador entre todos los propuestos en el país.



Por ello, el primer edil emeritense ha celebrado este galardón "de una de las publicaciones mundiales más prestigiosas en cuanto a promoción del patrimonio y la arqueología", lo que posiciona a Mérida y sus excavaciones como "referentes internacionales", tal y como destaca en una nota de prensa el Consistorio.



A su vez, el alcalde incide en que este premio se ha logrado por votación popular, ya que reconoce la divulgación y promoción de la historia, el patrimonio y la cultura que realiza el ayuntamiento, por lo que ha agradecido a todos los lectores de National Geographic su apuesta por la ciudad y el trabajo arqueológico que se ejecuta de forma constante.



EL HALLAZGO



Medusa y pavos reales; peces y motivos geométricos. Todo en un gran mosaico de teselas de colores. Este es el resultado de las últimas excavaciones en la Huerta de Otero que realizaron los alumnos y alumnas y trabajadores de la Escuela Profesional Barraeca II del Ayuntamiento.



"Estamos muy interesados en poner en valor nuevos yacimientos arqueológicos", ha subrayado la delegada de Formación y Patrimonio Arqueológico, Pilar Amor, de ahí que se haya excavado la Huerta de Otero con los operarios especializados en Patrimonio, Excavaciones Arqueológicas y Construcción de la Escuela Profesional Dual Barraeca II, que comenzó en septiembre del 2022.



Esta especialidad tiene una gran inserción laboral y el año pasado se logró que un 85% de los 15 alumnos participantes pudieran incorporarse a un empleo.



Mientras, para el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, este yacimiento tiene un "carácter excepcional" por el nivel de conservación que tienen los restos y, sobre todo, por el aparato ornamental que decora la vivienda "tan bien" conservada, no solo por el mosaico de medusa, sino también por pinturas y motivos escultóricos.



Además, recuerda que Huerta de Otero se comenzó a excavar en 1976 y en 2019 el ayuntamiento, junto con el Consorcio y el Instituto de Arqueología, rescató de la memoria este yacimiento que ahora tiene como reto "ponerlo en valor" para que la gente pueda "disfrutarlo".



En esta excavación se ha sacado a la luz una domus romana y de manera completa una de sus estancias principales, pavimentada por un mosaico policromo de unos 30 metros cuyo motivo central está representado por la cabeza de una Medusa enmarcado en un medallón octogonal. Cuatro pavos reales, encarnando a las cuatro estaciones, se sitúan en las esquinas dentro de hexágonos.



Toda ella queda enmarcada en un gran cuadrado en el que se intercalan motivos florales y animales (aves y peces) junto a máscaras. La aparición de la imagen de la Medusa es típica en los pavimentos musivos del s. II d. C. como signo profiláctico o de protección de los habitantes de la domus.



MURALLA Y CALZADA



Los resultados arqueológicos de las diferentes intervenciones entre 2019 y 2023 han sacado a la luz un tramo de muralla fundacional romana de unos 40 metros de longitud y 2,70 metros de anchura: es aquí donde se conserva la altura máxima documentada hasta ahora en toda la cerca defensiva, de 5 metros de altura.



Adosada a la muralla por su cara interna se ha documentado los restos de una calzada que corre paralela a la muralla con una anchura de 6 metros. Esta vía quedará parcialmente amortizada en el siglo IV d. C. por la construcción de unas termas privadas.



La Huerta de Otero es una Zona Arqueológica situada en el lado occidental de la ciudad, delimitada por el dique de contención del río Anas y el muro sur de la alcazaba árabe. Se trata de un solar que fue objeto de excavaciones arqueológicas en 1976 como paso previo a su adquisición por parte de la Administración central.



En dicha intervención se sacaron a la luz los restos de una domus romana y de un lienzo de la muralla de la ciudad. Tras décadas de abandono, a inicios de 2019, se comenzó un proyecto de investigación que tiene como objetivo la documentación integral del solar mediante excavaciones arqueológicas, prospecciones geofísicas y la adecuación a la visita pública de los restos exhumados.

Cabe recordar que en este proyecto colaboran el Consorcio de la Ciudad Monumental, el Instituto de Arqueología y el Ayuntamiento, promotor del taller de Operarios especializados en Patrimonio, Excavaciones Arqueológicas y Construcción de la Escuelas Profesional Duales Medea, Barraeca I y Barraeca II.