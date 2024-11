El posible cambio de uso de la Sala Trajano de Mérida enfrenta a Junta y Ayuntamiento

Ep./Rd.

El posible cambio de uso de la Sala Trajano de Mérida ha enfrentado este viernes a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Mérida, ya que el Ejecutivo regional, gestor del espacio, aboga por utilizarlo para "jóvenes talentos" y evitar la "contraprogramación" con el Teatro María Luisa, mientras el Consistorio pide que mantenga su programación teatral.

De esta forma se han pronunciado la portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ante el futuro uso que pueda tener este mítico espacio cultural de la capital extremeña.

EL ALCALDE DE MÉRIDA LO VE UNA "NOTICIA LAMENTABLE"

En ese sentido, el primer edil emeritense ha lamentado la noticia confirmada por la Junta de Extremadura a varios medios de comunicación sobre el futuro de la Sala Trajano de Mérida. “Se confirma que la Sala Trajano cierra definitivamente y dejará de ser un foco cultural y teatral de la ciudad de Mérida tras más de 70 años ofreciendo cultura en la capital autonómica”, ha expresado.

A su entender, "el cierre de esta sala de teatros supone que se pone fin a la historia de este emblemático espacio cultural emeritense que, desde el año 1996, es gestionado por la Junta de Extremadura quien, entonces, asumió la adquisición y gestión de la Sala “y hoy nos hemos enterado que va a dejar de tener el uso para el que fue creado”.

“Para el Ayuntamiento, y para Mérida, es una noticia lamentable, pero también lo es para las compañías teatrales y artísticas y productores locales y de toda Extremadura que tenían en este espacio una Sala para poder ejercer su trabajo y sus creaciones teatrales”, remarca el máximo regidor de la capital extremeña, quien recuerda que esta Sala es uno de los espacios culturales referentes en la región, por su historia y por su vinculación con las compañías teatrales de Extremadura.

Al mismo tiempo, Rodríguez Osuna denuncia que “la Junta ha improvisado una cesión para el Instituto de la Juventud de Extremadura sin tener plan alguno, ni programación, y lo más importante sin que nadie en el Consejo de Capitalidad conociera esta noticia ni supieran las partidas presupuestarias para este uso, por tanto es una auténtica improvisación porque si tuvieran un plan lo hubieran anunciado públicamente”, lamenta.

De esta forma, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, el alcalde critica esta noticia que se ha dado a conocer por parte de la Junta en varios medios “y vamos a hablar con todo el sector cultural de Mérida para protestar por este cierre ante a la Junta de Extremadura".

"No queremos que se cierre, vamos a intentar con todo el sector cultural de la región hacer entender a la Junta que debe seguir manteniendo la Sala Trajano con actividad teatral. Con muchas actividades culturales como la programación teatral infantil que abarrota cada semana el espacio”, ha argumentado Rodríguez Osuna.

Por ello, el máximo regidor de la capital extremeña ha lamentado que "la noticia hoy es que tras 30 años, la presidenta Guardiola cierra un teatro en Mérida, mientras que desde el Gobierno local trabajamos por abrir espacios escénicos culturales como hemos hecho con el María Luisa o los centros culturales de La Antigua y Nueva Ciudad", ha sentenciado.

LA JUNTA ARGUMENTA LA "CONTRAPROGRAMACIÓN CON EL MARIA LUISA"

Por su parte, la portavoz de la Junta y consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha reafirmado que la Sala Trajano de Mérida "no se cierra, no se ha cerrado nunca, se cerró un día por un tema de una obra que hubo que intervenir en ella y no se ha cerrado nunca".

Así, Bazaga ha reafirmado, a preguntas de los periodistas, que este espacio "sigue funcionando", y de hecho, la Junta de Extremadura "lo que está haciendo es aumentar la oferta cultural que hay en la ciudad de Mérida".

Según ha señalado la portavoz, la ciudad Mérida tiene el Teatro María Luisa, "en el que la Junta de Extremadura también invierte y da 300.000 euros anuales para su programación", también cuenta con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y ahora "abre la posibilidad a algo muy demandado, que hacía mucho tiempo que se estaba demandando, que es la posibilidad de que los jóvenes talentos también puedan trabajar, puedan probar sus obras, puedan crear y haya un sitio específicamente para ellos".

"Eso va a ser la Sala Trajano, no hay ningún cierre", ha reiterado Victoria Bazaga, quien ha apuntado que la Junta de Extremadura no quiere "hacer una contraprogramación a ninguno de los otros teatros" en los que el Ejecutivo regional invierte, por lo que ha destacado la necesidad de "abrir es un abanico de posibilidades, y este es un abanico más".

Para Bazaga, en materia de cultura "merece la pena hacer revisiones, mejorar, hacer cambios para dar posibilidades", por lo que no se tiene "que estar siempre trabajando en una misma línea, que además líneas que se van agotando", ya que a su juicio "había contraprogramación", por lo que "es el momento de cambiar esto por una oportunidad para los jóvenes en la Sala Trajano".

Así, ha considerado "muy aventurado hablar de ninguna privación sin conocer ni el efecto que va a tener ni la programación" de esta sala que, según ha reiterado, "está dando posibilidades a compañías, no solamente en Mérida, de teatros, de festivales, de talleres, sacándolos incluso fuera de aquí o trayéndoles otros que vengan aquí a actuar".

"Yo creo que es muy precipitado estar hablando ya de esta forma tan negativa de que la Sala Trajano va a impedir nada", sino que según ha insistido la consejera de Cultura, la Sala Trajano "está abierta, va a dar cobertura a nuevos talentos y a nuevas oportunidades y a esas compañías que tienen que trabajar, ensayar y poner su producto encima de la mesa para luego poderlo vender en otros teatros".

Por este motivo, la Sala Trajano "no va a hacer contraprogramación al Teatro María Luisa", según ha reiterado, "está también financiado con fondos de la Junta de Extremadura", por lo que ha abogado por "seguir trabajando todos juntos en la cultura, y cultura para todos, no cultura solamente en una única dirección.

Finalmente, la consejera de Cultura ha destacado que esta Sala Trajano va a permitir "dar oportunidades también a ese talento joven que tiene que iniciarse en algún sitio", por lo que ha resaltado que "tener variedad en el tipo de salas de oferta cultural en Mérida lo que hace es enriquecer la oferta", ha concluido.