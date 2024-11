CCOO celebrará una concentración y un acto sindical el 25N en Mérida

CCOO de Extremadura ha organizado para el próximo lunes, 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, una concentración y un acto sindical a las puertas de su sede en Mérida con el lema 'Por ti, por mí y por todas las compañeras'.



Así pues, en la concentración se llevará a cabo un minuto de silencio en recuerdo de las 40 víctimas por violencia machista en este año y se encenderá una vela por cada una de ellas, tras lo que se leerá el manifiesto del sindicato con motivo de este 25N y se llevará a cabo una perfomance a cargo de la Asociación cultura artística 'In Bocca Al Lupo Extremadura'.



En este acto intervendrán la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, según detalla la organización sindical en una nota de prensa.



Por otra parte, CCOO llama a la participación de la población extremeña a las distintas movilizaciones convocadas durante estos días en diversos puntos de la región "para expresar el total rechazo de la ciudadanía a la violencia contra las mujeres y a los discursos machistas que todavía enmascaran y amparan unos comportamientos que tienen que ser erradicados ya".



Además, según apunta CCOO, la violencia de género "es una cuestión política de primer orden porque desvela la estructura profunda de una sociedad cimentada sobre la discriminación e infravaloración de las mujeres".



Cabe destacar que en España, las cifras de denuncias han tendido a crecer durante los últimos 10 años, de tal forma que el año pasado hubo 199.166 denuncias -aunque solo hubiera 42.456 órdenes de protección - y en lo que va de año ya hay 96.435, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2024.



El número de asesinadas "es insoportable", ya que en 2023 un total de 58 mujeres fueron asesinadas y 40 lo han sido este año, y ante esta situación, "a las limitaciones en la implementación de la Ley integral de violencia de género se ha venido a sumar el resentimiento masculino de ciertos hombres que pierden determinados privilegios y el avance negacionista de la extrema derecha".



A este respecto, añade CCOO que el resultado "está siendo demoledor, no solo por el incremento de asesinatos de mujeres desde 2020, sino por el incremento del número de menores asesinados para intentar causar el mayor dolor posible a las madres a través del asesinato de sus hijos", ya que "si el año pasado fueron 2 los menores asesinados, hoy son 10".



Finalmente, el sindicato apunta que las mujeres empleadas pasan muchas horas del día en sus trabajos y éstos pueden ser centro de protección y prevención de agresiones que puedan acabar con la vida de la mujer que esté padeciendo violencia de género. Prevenir la violencia contra las mujeres es luchar contra la discriminación y en esa medida solicitamos que en todos los ámbitos (educativo, sanitario, comunicativo, político, económico, cultural, etc.) se apliquen políticas públicas con perspectiva de género.



Por ello, CCOO llama a su afiliación a unirse por toda, ya que "arropar y proteger a las posibles víctimas es también una tarea sindical", concluye.