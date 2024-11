A Different Man, de Aaron Schimberg, segundo estreno del FCIMérida

Este viernes, 22 de noviembre, se estrena la segunda película de la XIX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida con la película A Different Man, del director norteamericano Aaron Schimberg.

En concreto, esta cinta se podrá ver en los Cines Victoria en una doble sesión, donde este viernes, a las 21:00 horas, será su estreno y el sábado 23, su segundo pase, a las 18:30 horas.

Así pues, tal y como informa la organización del FCIMerida en una nota de prensa, las entradas ya se pueden conseguir en los cines y a través de la página web https://festivalcinemerida.com/.

Esta película gira entorno al aspirante a actor neoyorquino Edward, que se somete a un proceso experimental para transformar radicalmente un rostro que siempre ha condicionado su vida. Como resultado, muchas cosas cambiarán y, sin embargo, hay cosas que siguen igual. Y es que aunque su aspecto haya cambiado y pueda empezar una nueva vida, se enfrenta a nuevos e inesperados retos.

Cabe destacar que Sebastián Stan consiguió la nominación al Oso de Plata en el Festival de Berlín 2024 a la Mejor interpretación principal. Además, también estuvo nominada en el Festival de Sitges 2024 a Mejor Guion, y se trata de la primera participación de Aaron Schimberg en el FCIMerida.

Graduado por la escuela de cine de la Universidad del Sur de California (USC), se ha interesado a menudo por los temas de la discapacidad o la deformidad física. Después de debutar en el largometraje con ‘Go Down Death’ (2013), inspirada en los cuentos del poeta Jonathan Mallory Sinus y obtener cierta repercusión con ‘Chained For Life’ (2018) donde ya estaba Adam Pearson, su tercera película ‘A Different Man’ tuvo su estreno mundial en la Berlinale, donde Sebastian Stan se alzó con el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Principal por un trabajo para el que suena como nominado al Oscar a Mejor Actor y donde también aparece Renate Reinsve, actriz noruega recordada por ‘La Peor Persona del Mundo’ (SO XVI FCIMerida 2021).