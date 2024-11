El Museo Vostell Malpartida presenta una exposición del artista conceptual MK Kaehne

El Museo Vostell Malpartida ha organizado una exposición individual del artista ruso-alemán MK Kaehne denominada 'Bar Deluxe' que se inaugurará este viernes y podrá visitarse hasta el 9 de marzo del año que viene.

La muestra está comisariada por Anemone Vostell, fundadora de BAM! Berlin Art Management y directora durante años de la asociación de galerías de Berlín.

Esta serie se inspira en los "objetos encontrados" a los que Marcel Duchamp otorgó categoría de arte a partir de 1914 -pese a que hasta entonces no se consideraban artísticos porque en nuestra vida cotidiana no poseían función artística alguna- y también remite al movimiento Fluxus, que se propuso no diferenciar entre arte y vida.

Ahora, MK Kaehne retoma estos precedentes históricos pero concede a sus obras un acabado pulcro e impecable; recupera las tradiciones del constructivismo o el surrealismo para analizar críticamente el presente a través de obras que el propio artista denomina "kits de realización", que abarcan desde esculturas móviles hasta objetos escultóricos y objeto-imágenes, así como instalaciones o dibujos.

MK Kaehne vive y trabaja en Berlín y Brandeburgo. Nacido en 1963 en la antigua República Soviética de Lituania, creció en Moscú y Berlín Este, y poco antes de la caída del Muro de Berlín, en 1989, completó sus estudios en la Academia de Arte Weiensee de Berlín.

Sus obras reflejan temáticas sociales con rigor analítico sin excluir el sentido del humor. Su experiencia biográfica es el punto de partida de un trabajo que también persigue la neutralidad y la universalidad.

El propio artista señala que "todo puede desembocar en la creatividad mediante la observación atenta, sin intención, sin voluntad" para subrayar que el arte puede liberarse de las narrativas.