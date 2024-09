UGT invita a patronal a negociar "de buena fe" para jornada laboral a partir 37,5 horas

Ep

El responsable sindical pide negociar "de buena fe" para conseguir la reducción de la jornada laboral en España a 37,5 horas como "punto de paso", ya que el objetivo final del sindicato es alcanzar en su momento las 32 horas semanales.



Tras lamentar que la patronal no a realizado "ninguna oferta ni contraoferta" en la mesa negociadora, ha criticado que en el casi un año que se lleva abordando la posibilidad de reducir la jornada laboral en el país aquélla se ha dedicado a "obstaculizar" y a "criticar" las propuestas que se han venido planteando, fundamentalmente partidas desde el Gobierno central.



"Les invitamos (a la patronal) a que recuperen el ánimo que tuvieron en la reforma laboral de 2021 y negocien (la reducción de jornada laboral) de buena fe en aras de conseguir algo que también va a redundar en una mayor productividad de las empresas y desde luego en un bienestar de las personas trabajadoras", ha espetado.



De este modo lo ha señalado Fernando Luján en rueda de prensa --acompañado de la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez-- este jueves en Mérida antes de la inauguración de la XXII Escuela de Verano de la Fundación Cultura y Trabajo del sindicato en la región, y donde ha reclamado que la patronal recupere el sentido de "negociar de buena fe" y con "intención propositiva" la reducción de jornada laboral en España.



"Nos gustaría que la patronal recuperara el sentido de negociar de buena fe. Para negociar de buena fe uno tiene que acudir a las mesas con intención propositiva... Hasta la fecha, y llevamos casi un año negociando esto (la reducción de la jornada laboral), la patronal no ha traído ninguna propuesta y lo único que ha hecho es criticar las que se han puesto encima de la mesa fundamentalmente por el Gobierno", ha subrayado.



Ha rechazado también el planteamiento de la patronal de que esta cuestión se aborde dentro de la negociación colectiva, ya que a su juicio ello supone "una excusa" que no coincide con lo "prometido" por el Gobierno central.



EL GOBIERNO DEBE CUMPLIR SU PROGRAMA DE GOBIERNO



Por otra parte, ha reclamado al Ejecutivo central que cumpla con lo comprometido, ha incidido, en el "programa de gobierno" para la reducción a 37,5 horas la jornada laboral semanal en el país, toda vez que se trata de un compromiso con la "ciudadanía".



"Es de obligado cumplimiento los compromisos que tiene el Gobierno con la ciudadanía, ni siquiera con los interlocutores sociales, porque forma parte del programa de gobierno reducir la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas... Fue elaborado y comprometido con la ciudadanía española en octubre del año pasado", ha argumentado.



Para ello, entre otras cuestiones, Luján ha reclamado la introducción de "mejoras" en el registro horario introducido en las empresas españolas, para que éste sea "eficaz" y que "no se pueda manipular", así como también el incremento de las sanciones por el incumplimiento del mismo.



En su comparecencia ante los medios, el sindicalista ha recordado también que UGT ya ha anunciado un calendario de movilizaciones relacionadas con la reducción de jornada laboral; y ha añadido que de forma paralela su organización seguirá --llegado el momento y en su caso-- planteándose la posibilidad de reclamar ante instancias internacionales "legítimos derechos de los trabajadores", tal y como está haciendo ya en diferentes cuestiones.



En esta línea, Fernando Luján ha recordado que diferentes países del entorno europeo tienen en marcha jornadas laborales semanales inferiores a la de España.



"Además de que sea una buena medida para las empresas también, para la competitividad de las empresas, y para las personas trabajadoras, si uno no quiere quedarse anclado en el siglo pasado y perder también el tren de la competitividad con nuestros socios europeos debe de adoptar con carácter casi urgente una reducción de jornada", ha espetado.



DESPIDO Y HORAS EXTRA



Por otra parte, Luján ha pedido al Gobierno central que "se mueva" y que ejecute de la manera "más rápida posible" la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales "favorable" a UGT en cuanto al procedimiento de despido en España.



"El Comité de Derechos Sociales después de escuchar a todas las partes ha resuelto... pero en el proceso estuvieron (el Gobierno central) del lado de la CEOE... Han tenido una sentencia contraria a lo ellos defendían... Pues esperemos que la ejecuten, pero de momento aún no han dicho nada más allá de que van a convocar al diálogo social, de la manera más rápida posible, y nos parece que una buena manera de ejecutarlo es llevarlo al diálogo social", ha apuntado.



En cuanto al procedimiento del incremento de horas extras sobre una hora ordinaria que el Comité Europeo de Derechos Sociales también ha resuelto de forma "favorable" a UGT tras reclamar la cuestión, Luján ha lamentado que el Gobierno español "también se ha opuesto" a la reclamación del sindicato.



Al respecto, ha apuntado que esto "no es una cuestión de interpretación jurídica", en tanto que el artículo 4 de la Carta Social Europea dice que "las horas extraordinarias tienen que abonarse por encima de una hora ordinaria".



"No hay discusión, si la legislación española dice que al menos 1-1 y la europea dice que tiene que ser por encima es obvio que no se está cumpliendo", ha ahondado.



ESCUELA DE VERANO



Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado la celebración este jueves en Mérida de una nueva edición de la Escuela de Verano de la Fundación Cultura y Trabajo de UGT Extremadura, que supone para su organización "prácticamente" el inicio del curso sindical.



En la cita estarán presentes más de 240 delegados que abordarán los "desafíos" para el curso sindical que se inicia, y entre ellos la reducción de la jornada laboral semanal en España a 37,5 horas.



Para reclamar la consecución de esta medida, Patrocinio Sánchez ha avanzado que el próximo 26 de septiembre tendrán lugar movilizaciones sindicales ante la sede de la patronal en Extremadura, a las 10,00 horas.