CCOO Extremadura insta a reducir jornada, subir salarios e impulsar políticas empleo

De este modo, CCOO ha señalado que la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre "no ha venido más que a confirmar" que las medidas concertadas con los agentes sociales, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, han contribuido a crear "más y mejor empleo" y que "se debe continuar con esa senda de reparto de la riqueza y de activación del consumo y la economía".



Esto es "especialmente evidente" en Extremadura, ha subrayado el sindicato, donde se ha conseguido la cifra de población ocupada más alta de la historia con 430.600 personas trabajando y se ha logrado reducir el paro por debajo de las 70.000 personas, algo que no ocurría desde 2008.



Por ello, CCOO de Extremadura ha hecho un llamamiento al empresariado para que actúe "con responsabilidad" y acepte la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios como "factores positivos" para alimentar la marcha de la economía y el empleo.



Y, por otra parte, ha instado a la Junta a invertir en las políticas activas de empleo, a través de los presupuestos autonómicos del próximo año, puesto que, aunque las cifras han mejorado, todavía existe un "grave problema" de desempleo para las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración.



Como punto negativo de las cifras de la EPA de este trimestre, CCOO ha señalado un "repunte de la temporalidad", que sube hasta el 24 por ciento. En este sentido, ha insistido en la necesidad de más inversiones en infraestructuras y en la industrialización para cambiar el modelo productivo hacia uno menos dependiente de la estacionalidad de la economía extremeña.



RESULTADOS TRIMESTRALES



El empleo en Extremadura ha subido en 11.400 personas respecto al trimestre anterior, el 2,72 por ciento en términos relativos, superando ampliamente el crecimiento de la media nacional (0,69 por ciento).



Con este aumento de la población ocupada, Extremadura se sitúa con 430.600 personas trabajando, la cifra más alta de toda la serie histórica publicada.



Por sexo, el aumento de empleo ha beneficiado especialmente a los hombres, con 8.300 empleados más que en el trimestre anterior, frente a un incremento de 3.100 mujeres ocupadas más.



Así, destaca un empuje en el sector de la construcción de más de un 25 ciento en un solo trimestre, siendo una actividad muy masculinizada. Por otro lado, destaca la subida del empleo en industria (+3 por ciento), seguido de los servicios (+2 por ciento), mientras que la agricultura pierde ocupación (-6 por ciento), al haberse producido cierto adelanto en las campañas agrícolas en este año.



Respecto a la evolución de la población activa en la región, el incremento trimestral ha sido de 4.000 personas (solo se han incorporado hombres), un 0,80 por ciento en valores relativos, siendo un incremento inferior al de la media estatal (+ 0,56 por ciento). De esta manera la tasa de actividad en Extremadura alcanza el 55,25 por ciento, frente al 59,04 por ciento de la media nacional.



El número de personas en paro ha bajado en 7.400 personas, con lo que la cifra de desempleo se sitúa en 68.900 personas, bajando por primera vez de la barrera de las 70.000 personas paradas en la región, un hecho que no ocurría desde el segundo trimestre del año 2008.



La desagregación por sexos muestra una bajada del paro femenino, en 3.200 mujeres y, por otro lado, los hombres en paro han bajado en 4.200. En concreto, el paro afecta a 35.800 mujeres, el 52 por ciento del total.



La tasa de paro regional se sitúa en el 13,79 por ciento, algo más de un punto y medio menos que en el trimestre anterior, frente a una tasa de paro de la media española del 11,21 por ciento.



Se trata de la tasa más baja observada en Extremadura desde el tercer trimestre de 2007 y, por sexo, el 12,19 por ciento corresponde a los hombres y el 15,69 por ciento a mujeres.



A pesar del descenso en el trimestre en la tasa de paro femenino en la región, Extremadura mantiene un diferencial de más de seis puntos con la tasa de la media española.



Respecto al empleo asalariado, se produce un incremento en este trimestre de 13.600 personas, de las que 8.300 han obtenido un contrato de carácter temporal, con lo que la tasa de temporalidad sube hasta el 24 por ciento, frente al 16,41 de la media nacional.



En el ámbito del empleo por cuenta ajena, ha sido el sector privado el que ha creado mayoritariamente el empleo en el trimestre, con un aumento de 10.300 personas asalariadas (+3.700 hombres y +6.500 mujeres), mientras que, por otro lado, el sector público registró un incremento de 3.300 personas.



RESULTADOS INTERANUALES



Los datos de la encuesta respecto al mismo trimestre del año anterior muestran una situación de repunte de la tasa de crecimiento del empleo (+1,90 por ciento), en consonancia con la evolución de la media española (+1,76 por ciento).



En valores absolutos, hay 8.000 personas más trabajando en la región que hace un año, prácticamente todas mujeres, aunque como aspecto negativo de este crecimiento, CCOO destaca la pérdida de empleo industrial en más de un 11 por ciento que se ha visto compensado por subidas en construcción y servicios.



El número de personas en paro ha bajado un 18,10 por ciento anual (-15.200 personas), tratándose de la mayor bajada después de Asturias (-29,64 por ciento).



Sin embargo, se trata de un dato que hay que matizar ya que se observa una "importante pérdida" de personas en situación de actividad y que explica la mitad de esa bajada del paro.



"No es una buena noticia que la región reduzca el volumen de población que buscaba un empleo o que estaba trabajando en el mismo trimestre del año anterior", ha considerado CCOO.