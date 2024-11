BBVA Research prevé que el PIB de Extremadura se acelere al 2,7% en 2025

Ep.

El informe 'Situación Extremadura.2024' de BBVA Research avanza un crecimiento del PIB de la comunidad autónoma para este año del 2%, casi un punto por debajo del conjunto de España (2,9%), pero avanza una aceleración de la economía regional para 2025 hasta el 2,7%, tres décimas superior a la del país.



Las grandes cifras del informe elaborado por centro de estudios de la entidad financiera recogen asimismo una evolución positiva del empleo en la región, donde la tasa de paro continuará bajando el próximo año hasta situarse en el 14,9%, acompañado por la creación de 15.400 empleos en el conjunto de 2024 y 2025, con ritmos de incrementos del 0,9% y del 2,8%, respectivamente.



El informe, que ha sido presentado este jueves, en Mérida, por el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, acompañado por la directora Regional Sur de BBVA para de Banca de Empresas e Instituciones, Asunción Álvarez Puerta, apunta los motivos por los que el crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social está siendo inferior en la comunidad con respecto al conjunto nacional.



En concreto, refleja que si bien en las grandes áreas urbanas de la comunidad autónoma -Badajoz, Cáceres y Mérida--, se observan tasas de crecimiento del empleo que son "similares o incluso superiores" al conjunto de España, en torno al 2,5%, con una expansión ligada al sector servicios, en el resto de la comunidad autónoma, que acumula el 60% del empleo de la comunidad, se está produciendo un "estancamiento" debido a las dificultades que viene arrastrando el sector primario.



El principal activo del crecimiento del PIB regional se encuentra en el sector turístico, ha señalado Cardoso, quien ha subrayado las tasas de crecimiento "espectaculares" en cuanto al gasto por visitante, en especial de los extranjeros, con tasas superiores al 40%, según los datos extraídos de los pagos con tarjeta en TPV de la propia entidad bancaria.



Estas cifras reflejan que la comunidad "está ganando en competitividad, está pudiendo atraer cada vez más una cantidad mayor de turistas extranjeros", ha señalado, si bien ha remarcado que el peso del turismo extranjero es aún inferior en Extremadura (3,1%) que en España (8,5%).



FALTA DE CAPITAL HUMANO PARA EL EMPLEO



El otro "factor diferencial" en Extremadura es el comportamiento de la inmigración, ya que al contrario de lo que sucede en España, en Extremadura el total del crecimiento del empleo se concentra en la población española, de modo que incluso la contribución de la inmigración al crecimiento del empleo está siendo "negativa".



Y es este es uno de los retos a los que se enfrenta una comunidad como la extremeña debido al creciente envejecimiento de su población activa, por lo que apunta la necesidad de impulsar políticas que "alivien la falta de capital humano".



"Cada vez dentro de la población activa en Extremadura tenemos menos inmigrantes, que es lo que está marcando la diferencia en términos de poder crear empleo en el conjunto de España", ha señalado Cardoso, quien advierte que la suma de las personas que están participando en el mercado laboral "se está reduciendo consistentemente desde hace más de 10 años", con el envejecimiento y la "falta de atracción de flujos migratorios" como "principales factores".



Todo ello se traduce en una falta de mano de obra que constituye un "cuello de botella relativamente importante", apunta Cardoso, quien sitúa como el "gran reto" de la economía extremeña "impulsar ciertos sectores que atraigan mano de obra de otras comunidades autónomas para tratar de compensar este envejecimiento".



ACELERACIÓN EN 2025, A LA ESPERA DE TRUMP



Con todo, el estudio prevé una aceleración de la economía extremeña en 2025 hasta el 2,7%, situándose entre las más dinámicas del país, que crecerá a un ritmo del 2,4%, gracias a la normalización de la situación climatológica, una vez superada la sequía que ha lastrado al sector primario este 2024, que se traducirá en un mayor avance de las exportaciones.



Teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento de las exportaciones extremeñas se ha situado hasta agosto de 2024 entre el 10 y el 15%, un entorno donde continúe la "expansión a nivel europeo la demanda no va a ser un problema", de modo que a medida en que se vaya viendo una "normalización de la oferta" en el sector agroalimentario, las exportaciones "deberían de continuar aumentando", ha valorado.



Cardoso, que ha situado también entre los factores para el crecimiento previsto para el 2025 la producción de energía de fuentes renovables, ha reconocido que el informe se enmarca en un escenario que no contempla los anunciados aranceles al comercio internacional por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo impacto en los flujos comerciales está por evaluar.



En todo caso, ha dicho que el "hachazo" de los aranceles tendrá un impacto "claramente" negativo, aunque su intensidad dependerá de la respuesta que ofrezca la Unión Europea, a través de aranceles propios y utilizando la política monetaria, los tipos de interés y de cambio del euro sobre el dólar.



Por tanto, un entorno con una política monetaria "más expansiva" debería de permitir que el crecimiento "más o menos se mantenga o incluso se acelere" los próximos años con el "impacto positivo que eso puede tener sobre las exportaciones al resto de la eurozona", sin que ello no evite que haya sectores específicos con una "exposición relativamente elevada" a la economía norteamericana que puedan sufrir "efectos más directos".



CONSUMO LASTRADO POR LAS INCERTIDUMBRES



El economista jefe de BBVA Research ha señalado dos cuestiones que le "preocupan" dentro de la economía extremeña. Por un lado, que no se está produciendo un crecimiento "tan elevado" del consumo para la creación de empleo y para la mejora observada en la renta disponible de las familias.



Según ha indicado, entre los motivos se encuentra que los incrementos en la renta disponible se están "concentrando principalmente en hogares que no tienen una elevada propensión a consumir", como pueden ser las personas de más edad, que son las que reciben pensiones y retribuciones de tipos de interés.



Un segundo factor es la "incertidumbre relativamente elevada" que está producciendo restricciones en el consumo. A modo de ejemplo se ha centrado en la caída de las ventas de coches, que se encuentra un 40% por debajo de los niveles de 2019.



Un sector que acumula descensos consistentes en los últimos cinco año, que atribuye "muy probablemente" a la "incertidumbre" acerca del tipo de coche a comprar por la "transición hacia el vehículo eléctrico que está siendo ralentizada por una cantidad de factores que impiden que la gente pues haga este gasto que de otra manera haría".



Asimismo, ha advertido sobre la vivienda, que si bien en Extremadura el "problema no es tan acuciante" como en otras comunidades autónomas, si se puede observar que "durante los siguientes años esto pueda ser un motivo de preocupación".



Al respecto, ha señalado que esto "puede ser cuello de botella" ya que en Extremadura se observa un crecimiento de los hogares que está duplicando al de los visados de obra nueva. Así, y aunque en el conjunto de la comunidad autónoma no se observan "grandes desequilibrios", el "problema" se espera en las capitales que concentran "buena parte de la creación de empleo", lo que se traducirá en que "el crecimiento de los precios se puede ir intensificando durante los próximos meses".