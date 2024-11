La Junta anima a los centros educativos a desarrollar programas intergeneracionales

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura anima a los centros educativos a desarrollar programas intergeneracionales.



Así pues, para su desarrollo, ha publicado una instrucción por la que se establece el procedimiento de actuación para el desarrollo de estos programas intergeneracionales y se convoca la selección de centros docentes.



En concreto, el curso pasado, en este programa participaron un total de 90 centros, y en el presente curso 2024/2025 podrán participar hasta 100 centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de Extremadura. Tendrán preferencia aquellos que hayan participado y desarrollado programas, proyectos o acciones intergeneracionales con anterioridad.



Entre los objetivos que persigue este programa destacan orientar las competencias del alumnado hacia la cooperación entre generaciones y el aprendizaje servicio, conectando cada centro educativo con sus respectivos entornos; escolarizar tiempos y espacios del ámbito educativo no formal para desarrollar el principio de aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida; y prevenir y combatir cualquier prejuicio o estereotipo negativo asociado a la edad y evitar la segregación a partir del restablecimiento de vínculos, entre otros.



La finalidad de estos programas es promover zonas de contacto intergeneracional donde generar nuevas dinámicas relacionales desde planos de igualdad para obtener beneficios mutuos y favorecer metodologías innovadoras, así como medir el impacto de este tipo de programas en el alumnado de todas las etapas educativas, según informa en una nota de prensa la Junta.



Las zonas de contacto intergeneracional son los entornos creados en los centros educativos, como puede ser un aula, o en el contexto cercano, como el parque del barrio, que propician la creación de comunidades educativas intergeneracionales.



A diferencia de la anterior instrucción, el grupo que se constituya no será regulado como grupo de trabajo; de esta forma, se reducirá la carga burocrática y gestión de documentación para los centros, en pro de la dedicación al programa/proyecto intergeneracional.



Por tanto, los centros que deseen participar deberán cumplimentar la solicitud en el plazo de 10 días hábiles, es decir, hasta el próximo 22 de noviembre.