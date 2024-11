Alumnos de cuatro institutos protagonizan pleno de igualdad y violencia digital en Badajoz

Alumnos de cuatro institutos de la provincia pacense han protagonizado este martes, día 26, un pleno especial en la Diputación de Badajoz con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en torno a la igualdad y la violencia digital y, en concreto, sobre los estereotipos de género, las etiquetas sociales, el ciberacoso y las redes sociales.



En concreto, la sesión ha estado dirigida por el presidente de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo; acompañado por la diputada de Igualdad, Lourdes Linares; y la coordinadora de este área, Emilia Parejo, con la participación de estudiantes de 3º de E.S.O. de los institutos San Ginés de Villanueva del Fresno, Virgen de Soterraño de Barcarrota, Bachiller Diego Sánchez de Talavera la Real e Ildefonso Serrano de Segura de León.



Organizada por el Área de Igualdad, la iniciativa pertenece al proyecto 'Igualdad en las aulas', y se desarrolla por segunda vez con el objetivo de acercarse a los jóvenes y combatir estereotipos y conductas prejudiciales en sus entornos educativos y sociales.



En este sentido, como ha destacado Emilia Parejo, lo que se pretende es "darles herramientas para identificar mensajes que nos permitan alertar sobre problemas que pueden llegar a sufrir". Y es que, según ha añadido, el camino para erradicarlas es un trayecto que "debemos construir juntas y juntos. Somos responsables de construir una sociedad más igualitaria y justa".



A este respecto, Lourdes Linares ha señalado que, desde 2023, la diputación cuenta con un área propia para desarrollar proyectos, con los que se permite generar una "lluvia fina" que vaya calando y cambiando cosas. También ha alertado de los retrocesos que se están produciendo en materia de igualdad, por lo que se hace necesario enseñar a los jóvenes a detectar conductas de violencia o acoso, "para que sepáis identificarlo y seáis valientes para denunciarlo", ha dicho.



Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha aseverado que, con motivo del 25N, "no hay nada que celebrar, sino mucho que reivindicar", a la par que ha manifestado que la generación de sus padres es la que trajo la democracia y la suya "es la que debe conseguir la libertad para las mujeres y acabar con la violencia hacia ellas". Asimismo, ha añadido que este trabajo debe ser "compartido" entre jóvenes y adultos.



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO



El primero de los temas tratados durante el pleno ha sido los estereotipos de género. Al respecto, Lucía Díaz, portavoz del I.E.S.O. San Ginés de Villanueva del Fresno, ha denunciado los rasgos sexistas existentes en aspectos como los juguetes, las profesiones o los colores y los prejuicios que sufren las personas que "no encajan en estereotipos". "Cada persona debe ser como quiere", concluyó.



El segundo debate se ha centrado en las etiquetas sociales y si ayudan o limitan. Los representantes del I.E.S. Virgen de Soterraño de Segura de León, Daniela Romero y Pablo Guarinos, opinaron que estas suelen limitar a quienes las sufren, y que es un proceso "largo y difícil" acabar con ellas.



También han llamado la atención sobre cómo influye sobre la identidad de una persona lo que piensan los demás, y en que quienes no encajan con lo habitual acaban sintiéndose "aislados". Todo este fenómeno se ve multiplicado por los ejemplos existentes en las redes sociales. "Es posible superar las etiquetas, pero necesitamos apoyo", ha sentenciado Pablo.



A continuación, se ha tratado el tema denominado 'Cómo saber si sufrimos ciberacoso', con la intervención de Marcos Espino y Carolina Pérez, del I.E.S. Bachiller Diego Sánchez de Talavera la Real, quienes destacaron que interactuar mediante una pantalla otorga una sensación de anonimato e impunidad que facilita estas conductas, generando desprotección en la víctima, además de que permite acosar durante todos los días y horas.



También han puesto el acento sobre el caso de los desnudos producidos con inteligencia artificial en un centro de Almendralejo, y han propuesto soluciones como no participar en los grupos donde se acosa a compañeros, expulsar a quienes lo hacen o tratar el tema con algún adulto, según indica la Diputación pacense en una nota de prensa.



ADOLESCENTES Y REDES SOCIALES



Por último, se ha debatido sobre 'Adolescentes y redes sociales', ante lo que Natalia Núñez e Irene Hurtado, del I.E.S. Ildefonso Serrano de Segura de León, han alertado de que, al subir contenidos a las redes sociales, se pierde el control de los mismos y pueden ser usados por personas desconocidas. Al respecto, Miguel Ángel Gallardo preguntó a los alumnos por posibles soluciones, a lo que Alan, de Villanueva del Fresno, propuso configurar las redes para que solo tengan acceso las personas más cercanas.



Este alumno también ha afirmado que ha sufrido acoso escolar durante su estancia en Educación Infantil y Primaria, aunque sus padres no pudieron denunciar por falta de pruebas. Gallardo ha alabado su valentía y ha manifestado su deseo de que los protocolos antiviolencia hubieran funcionado.



Finalmente, el pleno especial de la Diputación de Badajoz con los alumnos ha finalizado con la actuación del grupo musical Entre Notas, que interpretó su canción 'Valiente', que fue compuesta para un proyecto patrocinado por la institución con motivo del 8 de Marzo.