AUGC tacha de "lo más rancio" el acto en Mérida por el día de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha considerado "de lo más rancio" el desfile y el acto central que tendrá lugar este sábado, 5 de octubre, en Mérida, por el día de la Guardia Civil y ha criticado que se detraiga agentes de la seguridad pública para que acudan al mismo.

De igual modo, la asociación ha lamentado que la realidad de este colectivo de trabajadores volverá a ser "maquillado" en dicho acto, ya que "por todos es sabido" la falta de agentes existentes en pueblos, campos y carreteras.

"A la falta de puestos sin cubrir, personal destinado a otras materias y los propios descansos y diferentes permisos que todo trabajador tiene derecho, algunos y algunas responsables de la Guardia Civil en la Comandancia de Badajoz han tenido la brillante idea, y como ellos lo valen, ordenar a los y las guardias civiles a participar en el acto", ha afeado AUGC en una nota de prensa.

A este respecto, la asociación ha incidido en que este acto no se circunscribe únicamente al 5 de octubre sino que la "preparación del maquillaje referido acarreará ensayos los días anteriores y muchos efectivos serán detraídos de la seguridad pública, tan gravemente herida ya de por sí".

"Si no los hay, que los pinten. Eso parece querer decir responsables de la Guardia Civil pues el mensaje enviado a algunas Unidades de la Comandancia de Badajoz dice así: 'No se acepta decir que no se puede, porque no tiene personal para realizarlo, es un servicio preferente".

Para esto sí se acuerdan de los guardias civiles que continúan repartidos por la provincia en micro-unidades, distribución territorial que desde AUGC seguiremos criticando", ha abundado AUGC.

Por ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha indicado que "no puede estar más en desacuerdo" con esta orden dada que, en su opinión, demuestra "una vez más el maltrato" a la seguridad ciudadana, además de lamentar "esta pompa que se empieza a cocinar" para "hacer ver una realidad que no es tal y calificar de preferente un desfile que nos parece de lo más rancio".

Finalmente, la asociación ha indicado que AUGC y los "trabajadores que día a día salen a la calle" lo único que consideran preferente el servicio al ciudadano, además de una "urgente protección jurídica para los guardias civiles en sus actuaciones diarias", ha sentenciado.