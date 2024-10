Foro de Periodismo de Migracion homenajea quienes mueren y huyen por ejercer su profesión

Ep

Cabe subrayar que, el evento también será un homenaje a aquellos informadores que mueren o se ven obligados a huir de sus propios países por ejercer su profesión, así como a aquellos "valientes" que en España, con escasos medios, "tienen que pegarse por poder sacar un pedazo de información, sobre todo en el tema de migraciones".



De esta forma, lo ha señalado Lucila Rodríguez-Alarcón, co-directora del congreso junto a Patricia Macías, quien ha subrayado que esta séptima edición es "todo un logro", porque representa "la unión y la voluntad" de una serie de gobiernos extremeños, como es el caso de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, y el Ayuntamiento de Mérida, que siempre ha mostrado su "apoyo incondicional" al evento.



Sin embargo, ha lamentado que, en esta ocasión, la Junta de Extremadura no haya participado en la organización del congreso, si bien ha resaltado que a cambio se ha ganado el apoyo de la cooperación vasca, demostrando que este foro "ya tiene un reconocimiento a nivel nacional" y que es "imparable", afirmando que "vamos a seguir haciéndolo gobierne y quien gobierne".



De la presente edición, destaca que es "un homenaje" a los periodistas que "han muerto en el genocidio de Gaza", a los que "se tienen que ir de sus países porque están en estados de dictadura o que hay guerras", y también a las "personas valientes" que hacen periodismo en España "con muy pocos recursos, en medios muy precarios y tienen que pegarse por poder sacar un pedazo de información", sobre todo en el tema de migraciones, donde la mayoría son freelance o pequeños medios.



'FAKE NEWS' EN TORNO A LOS MIGRANTES

Mientras, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido a las entidades que hacen posible la celebración del Congreso en Mérida un año más, lo que pone a la ciudad en el "foco" de un debate político que está de actualidad y sobre el que "se necesita mucha información, mucha transparencia y mucho apoyo".



Además, espera que del congreso salga un posicionamiento al respecto de la importancia que tiene la "veracidad" en las informaciones en un clima político en el que "todo lo que se vierte son 'fake news' o son "intentos de criminalizar, fundamentalmente, a los migrantes".



Rodríguez Osuna ha puesto como ejemplo el caso de Mérida, por cuyo centro de atención a migrantes han pasado en el último año y medio "más de 5.000" personas sin que hayan cometido "un solo delito".



Por ello, considera que hace falta "romper esos debates falsos y esas informaciones", y para ello "no puede faltar la principal institución en cooperación" en Extremadura, como es la Junta, que espera que "reconduzca" su decisión en próximas ediciones.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado el papel de los periodistas que muestran la realidad de la migración, que está muy presente en una provincia como la cacereña a lo largo de su historia.



Por tanto, cree que el apoyo institucional a este Congreso es una "inversión en las personas, una inversión en una profesión que necesita mucho apoyo", y en este punto ha confirmado la continuidad de la institución provincial como patrocinadora del congreso en próximas edición.



Al respecto, ha comentado la ausencia de la Junta en una cuestión que no es política, sino "de humanidad, de solidaridad, de afrontar un reto tan importante como es el reto de la emigración".



PROGRAMA



84 ponentes participan en las 22 mesas de debate programadas, con Gaza y Venezuela como protagonistas en esta edición, la más internacional y multitudinaria hasta la fecha, y que reunirá por primera vez en un escenario juntos a Soledad Gallego-Díaz y Martín Caparrós.



A lo largo de las dos jornadas, acudirán referentes del periodismo nacional, como Virginia Pérez Alonso, directora del diario Público, e Ignacio Escolar, director de elDiario.es, Ángel Villarino, director adjunto de El Confidencial entre muchos otros.



Desde Latinoamérica, la periodista colombiana María Teresa Ronderos, fundadora de El Clip, Pato Fernández, fundador de The Clinic, Marcela Turati, fundadora de El Quinto Elemento Lab, Óscar Martínez, redactor jefe de El Faro o la venezolana Luz Mely Reyes, cofundadora de medio Efecto Cocuyo.



El Congreso contará también con periodistas del continente africano, sin los que la cobertura de migraciones en Europa no sería posible, entre ellos el periodista mauritano Ibou Badiane o la tunecina Haifa Mzalouat.



La innovación y el futuro de las coberturas periodísticas sobre migración serán también temas destacados, abordando discusiones sobre nuevos formatos y soportes como TikTok.

También estarán presentes los desafíos para la cobertura cuando se tratan temas menos explorados, como la inteligencia artificial aplicada al control de fronteras; o cuando la externalización del control migratorio europeo obliga a expandir las coberturas a diferentes países, y solo es posible gracias al trabajo cooperativo de periodistas de diferentes nacionalidades.



El Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida está organizado por la Fundación porCausa, una organización que hace periodismo e investigaciones sobre migraciones desde el año 2013 con el objetivo de recuperar el espacio de debate público en torno a las migraciones, luchando contra la polarización y el discurso de odio a través de información de calidad y nuevas narrativas.



El Congreso cuenta este año con cuatro financiadores principales a partes iguales, como son el Ayuntamiento de Mérida, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y la eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad del Gobierno Vasco.