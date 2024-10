Osuna: Sin reunión del Estatuto de Capitalidad no se pueden hacer presupuestos coherentes

Ep

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reprochado a la Junta la "suspensión" de la reunión del Estatuto de Capitalidad pues, "ésto supone para la ciudad de Mérida que nosotros no podemos tampoco elaborar unos presupuestos coherentes y con rigor porque no tenemos las cifras de las inversiones que la Junta de Extremadura va a destinar en la ciudad de Mérida, como se recoge en el propio Estatuto de Capitalidad".

Así, ha señalado que el ayuntamiento está a la espera de que la Junta le facilite una fecha para la reunión del Estatuto de Capitalidad, toda vez que sin ella es el consistorio el que "de verdad" tiene "un problema" para elaborar sus cuentas municipales, "en tanto y en cuanto el Estatuto de Capitalidad no defina cuáles son las obras, inversiones y presupuestos de programas que se destinarán cada año en la ciudad de Mérida".

Además, a preguntas de los medios tras participar este martes en Mérida en la presentación del Plan Provincial de Grandes Ciudades de la Diputación de Badajoz, el alcalde ha considerado que la "suspensión" de la citada reunión evidencia que "la realidad" es que el Gobierno regional de la 'popular' María Guardiola "no tiene presupuestos".

"La realidad es que no pueden decir (la Junta) que tienen los presupuestos para presentarlos y decir que se suspende la reunión del Estatuto de Capitalidad porque aún están con la modificación de los presupuestos. La realidad es que no tienen presupuestos y la realidad es que no tienen las partidas presupuestarias para la ciudad de Mérida que se recoge dentro del Estatuto de Capitalidad", ha espetado.

En cuanto a la reunión del Estatuto de Capitalidad, Rodríguez Osuna ha explicado que el ayuntamiento sólo ha recibido una llamada de Presidencia de la Junta "diciendo que se suspendía la reunión del Estatuto de Capitalidad que se celebra siempre en los meses de octubre", pero sin "ninguna explicación".

"La explicación es que era un poco peregrina y es que todavía estaban con la elaboración de los presupuestos, algo que es contradictorio con lo que ha dicho la consejera de Hacienda y el Gobierno de la Junta, que es que ya tenían los presupuestos hechos para presentarlos", ha remarcado el primer edil, quien ha considerado que, en todo caso, "sería muy duro que por primera vez en la historia, desde que se crea ese Consejo de Capitalidad, no se reuniera el Consejo de Capitalidad".