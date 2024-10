La Junta incluirá una subida salarial del 2% a empleados públicos en los PGEx 2025

Ep.

Los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025 contemplarán una previsión de subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos de la región --cifrada en un montante total de en torno a 50 millones de euros--.



De este modo lo ha trasladado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una reunión mantenida este miércoles en Mérida --en el marco de las negociaciones de los PGEx 2025-- con representantes de CCOO, de UGT y de la Creex.



Esta previsión de subida "aún no está acordada a nivel nacional, aún no está cerrada", aunque la Junta la presupuestará en 2025 en un 2 por ciento, algo que a los agentes sociales "les parece bien", según ha indicado Manzano en declaraciones a los medios tras el encuentro de este miércoles.



En esta cita, además, la consejera ha trasladado a CCOO, UGT y la Creex que la próxima semana (en principio el viernes día 4) se convocará mesa General de Negociación con el objetivo de establecer un calendario de pago de lo adeudado a los empleados públicos extremeños relativo al 2 por ciento de subida salarial pendiente de 2020, y cuantificado en 20 millones de euros.



Según ha explicado Elena Manzano, teniendo en cuenta que abonarlo todo en una única anualidad "es imposible" la Junta propondrá en la Mesa General de Negociación que los pagos se produzcan "en diversas anualidades", y el primero de ellos en 2025.



De este modo lo ha indicado la consejera tras una reunión con agentes sociales de la que se ha mostrado "satisfecha", y en la que según ha apuntado "ha habido muchos puntos de encuentro, sobre todo en materia de conciliación, y también en materia de igualdad".



Tras destacar al respecto el diálogo que practica el Gobierno autonómico, ha indicado que con la reunión de este miércoles la Junta pretende recabar de los agentes sociales sus aportaciones a los PGEx 2025, "siendo conscientes de que se está en un proceso de negociación y aún a día de hoy no se pueden facilitar cifras concretas".



"Queremos ir de la mano con los agentes sociales y con las organizaciones empresariales en esa construcción de Extremadura, en ese crecimiento de Extremadura", ha espetado Manzano, quien ha indicado que los agentes sociales han trasladado a la Junta su "preocupación" por "lo mismo" por lo que está "preocupado" el Ejecutivo autonómico, "por el hecho de seguir construyendo esa Extremadura igualitaria, por el hecho de que la comunidad autónoma siga siendo un referente también en materia de empleo, y en ese apoyo incondicional a los autónomos y a los profesionales".



LOS PGEX CRECEN



En cuanto al contenido de los PGEx 2025, Manzano ha indicado a los agentes sociales en la región que el presupuesto "crece en lo verdaderamente importante", principalmente en materia sanitaria y educativa.



Asimismo, en materia de vivienda, la consejera ha indicado a los agentes sociales que los PGEx 2025 contemplarán "nuevas actuaciones que van a ir dirigidas a que la vivienda de verdad pueda estar a disposición de los extremeños".



En este sentido, ha recordado que medidas implementadas por la Junta como el aval para la vivienda han dado "frutos muy importantes", y ha incidido en que es "prácticamente" una "obsesión" del Gobierno regional potenciar el acceso a la vivienda también desde la perspectiva tributaria, con el incremento en un 30 por ciento de la deducción, ha recordado.



PLAZOS



Por otra parte, preguntada sobre cuándo el anteproyecto de PGEx 2025 puede ser aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta, la consejera ha indicado que ahora se está "en un proceso de negociación" y "va a depender de cómo vayan las aportaciones", aunque "en principio" se mantienen los plazos previstos de mediados de octubre.



En este punto, tras defender que Extremadura va a contar con "los mejores presupuestos de su historia", ha incidido en que el Ejecutivo regional quiere que "se aprueben y que salgan" adelante las cuentas, así como que desea una "actitud proactiva" por parte de los grupos políticos.



"Máxima responsabilidad con lo que estamos haciendo. Vamos a contar con los mejores presupuestos que va a tener la comunidad autónoma a lo largo de la historia, y queremos que se aprueben y que salgan, y queremos una actitud proactiva de los grupos", ha indicado.



"Y con esa responsabilidad y al mismo tiempo con la tranquilidad de que estoy convencida de que a todos los grupos lo que le interesan son los extremeños y que vamos a poder llegar a un acuerdo, eso es lo que va a marcar los tiempos" para la aprobación del anteproyecto de ley de los PGEx 2025 en el Consejo de Gobierno de la Junta.



Finalmente, sobre si están previstos más contactos con los grupos parlamentarios para negociar los PGEx 2025, Elena Manzano ha dicho que esta misma semana realizará llamadas telefónicas para avanzar en la cuestión.



"Ya los avances que vamos a hacer, quedamos en realizar una llamada telefónica, la realizaré a lo largo del día de mañana o el viernes. A ver qué tal... Ya queremos que realmente haya cuestiones más concretas que quizás a través de esas conversaciones telefónicas o presenciales en algún momento en el que podamos cuadrar las agendas puedan ir avanzando en la negociación", ha señalado.