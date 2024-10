La Prueba de Acceso a la Universidad en Extremadura se desarrollará del 3 al 5 de junio

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Extremadura se desarrollará del 3 al 5 de junio, según ha aprobado la Comisión Organizadora de la PAU, reunida para establecer las bases de la nueva prueba, que será común con la mayoría de las comunidades autónomas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández, han dado a conocer después los aspectos más relevantes del nuevo modelo, enmarcado en los parámetros que establece la LOMLOE, el Real Decreto 534/2024 de 11 de junio y el decreto autonómico 109/2022 de 22 de agosto, que regula el currículo básico de Bachillerato.

La consejera ha señalado que "somos de las primeras comunidades en llegar a consenso y en dar a conocer públicamente los detalles".

Ambos han defendido la importancia de establecer una PAU común que garantice la igualdad de todos los estudiantes y permita que los alumnos extremeños se enfrenten a esta prueba con las mismas oportunidades pues, "no podemos olvidar que estamos ante un distrito universitario único y la mayoría de las comunidades entendíamos que lo más justo es que todos los alumnos puedan enfrentarse en igualdad de condiciones a la PAU".

Además, ha añadido que es "una muestra de que se trata de una medida justa para nuestro alumnado es que todas las universidades de España, de todas las comunidades autónomas, han manifestado, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE), su valoración positiva y apoyo a esta iniciativa".

Este modelo común, aprobado por la comisión organizadora que preside la UEx, establece también el mismo orden para los exámenes. Lengua y Literatura y Filosofía se harán la mañana del primer día; Lengua Extranjera II e Historia de España, en la mañana del segundo día; troncales de modalidad en la mañana del tercer día; y las tardes serán para las materias de opción.

El tiempo para cada prueba será de un máximo de 90 minutos. Habrá un modelo único de examen en cada prueba y tendrá carácter competencial, como establece el real decreto estatal.

Como novedad, en esta nueva PAU, el alumno se examinará de Lengua Extranjera II del idioma que elija entre los que se imparten en Extremadura, que son inglés, francés o portugués, lo haya cursado como Lengua Extranjera II o como segunda Lengua Extranjera. La estructura de los ejercicios de cada materia se publicará en la web de la Universidad de Extremadura.

En este modelo común, se han establecido también los mismos criterios de corrección. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, tanto las grafías, tildes y puntuación, y aspectos como la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical y léxica y la presentación.

Concretamente, en Lengua Castellana y Literatura II, la máxima deducción global será de dos puntos, y en el resto de las materias será de un punto. En Lengua Extranjera II, habrá una rúbrica de corrección de la producción de textos. La consejera ha mandado un mensaje de tranquilidad tanto a los docentes como a los estudiantes, porque toda la información relativa a la PAU 2025 se publicará en los próximos días en la web de la Universidad de Extremadura.

La consejera ha querido "destacar que, en líneas generales, no son grandes cambios para el alumnado extremeño. Lo novedoso es que vamos a coincidir en fechas, en duración de la prueba, en el orden de los exámenes y en los criterios de corrección con la mayoría de las comunidades autónomas".

Asimismo, ha añadido que "se ha conseguido una armonización que va a garantizar que nuestros alumnos participen en igualdad de condiciones con el resto de los alumnos de las otras comunidades de España".

Por su parte, el rector ha incidido en lanzar un mensaje de sosiego, ya que "se hará una implementación gradual, no será un cambio radical y el año que viene se revisará".

Según Fernández, "ésto no es una debacle y no va a perjudicar a los estudiantes. Va a ser un cambio, pero tengo el convencimiento de que quien estudie y tenga los conocimientos necesarios no le va a suponer un trastorno grave", matizando que "habrá tres tipos de preguntas, es decir, abiertas, semiconstruidas y cerradas".

Y, el Rector ha resaltado que está previsto que la Comisión Organizadora de la PAU se reúna la semana del 21 de octubre, con lo que, "a finales del mes octubre o primeros de noviembre, se publicarán los modelo de examen".