Vox vuelve a demandar a la Junta que presente el borrador del proyecto PGEx para 2025

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha vuelto a demandar a la Junta de Extremadura que presente el borrador del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 que mantiene "guardados en un cajón" y para los que aún ni siquiera tienen una fecha para hablar sobre las "condiciones" que su formación ha presentado para aprobar las cuentas.



Fernández ha confirmado, como ya adelantara este lunes la propia consejera de Hacienda, Elena Manzano, que Vox ha presentado una serie de propuestas de cara a la negociación de las cuentas, y que estas, cuyo contenido no se desvelará hasta que el proyecto de ley sea público, se enmarca en los puntos recogidos en el acuerdo de gobernabilidad roto el pasado mes de julio.



Con la presentación de estas "condiciones" para aprobar las cuentas, Fernández considera que Vox ha hecho más por acercar posturas que el Ejecutivo de María Guardiola, en tanto que ni siquiera ha presentado las cuentas.



"Hemos puesto encima de la mesa una serie de condiciones para que las estudie el Gobierno de Extremadura y, a partir de ahí, ellos tendrán que decidir si quieren contar con nosotros", ha señalado Fernández, quien ha remarcado que dada la minoría del PP en el parlamento regional, las otras opciones que le quedan son acordar las cuentas con el PSOE o prorrogar los del presente. "Es una cuestión de matemáticas".



En este sentido, ha señalado que tras presentar sus propuestas la semana pasada, por el momento no tienen fecha para sentarse a hablar con el gobierno. "Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho mucho más de lo que ha hecho el Gobierno, que no ha presentado ni siquiera el borrador de presupuestos".



"Lo tiene guardado, sí lo tiene, o dicen que lo tiene, en un cajón, ni los grupos políticos ni la sociedad extremeña saben absolutamente nada del borrador de presupuestos, simplemente esa frase hecha que repiten constantemente de que van a ser los mejores, no sé si serán los mejores o los peores, pero desde luego nadie los conoce", ha apuntado.



Sobre las palabras de Manzano respecto a que está convencida de que las cuentas saldrán adelante, ha insistido que las opciones son aceptar sus "condiciones" o bien las que ha puesto encima de la mesa el PSOE, ha insistido.



Fernández se ha referido a este asunto en respuesta a los medios de comunicación tras la presentación de una iniciativa parlamentaria en el Registro de la Asamblea.