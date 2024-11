Inoculadas 4.412 dosis en primera semana de vacunación vespertina contra gripe y Covid

Ep.



La primera semana de vacunación contra gripe y Covid en horario de tarde y sin cita en Extremadura ha concluido con 4.412 dosis incoculadas en las jornadas de martes y miércoles, que son los dos días en los que se suministra las vacunas.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha dado a conocer estos datos, que, como ha señalado, representan un "récord de dosis" aplicadas.



"Es un récord de dosis y hay que agradecer a la población que ha respondido a esta llamada a beneficio suyo de protección y a los profesionales que lo han hecho posible con una máxima implicación", ha puesto en valor.



García Espada ha recordado que la vacunación en horario de tarde y sin cita fue "pionera" el año pasado y que ella tenía "muchas esperanzas en que podría funcionar" porque era una demanda de la población.



Así, ha incidido en que la vacunación vespertina en la campaña anterior se inició en el mes de enero mientras que la actual, ha destacado, ha comenzado antes de la segunda quincena de noviembre.



En este línea, la consejera ha remarcado que la próxima semana continuará esta opción de vacunación con el mismo horario, de 16,30 horas a 19,30 horas, en los mismos centros y los mismos días --martes y miércoles-- para dar un "mensaje claro a la población".



"Ahora bien, acorde a la respuesta de la población, que está siendo diferente según las áreas, se establecerá el horario de la tercera semana", ha insistido la consejera a preguntas de los medios momentos antes de inaugurar en Mérida las II Jornadas de Humanización en Cuidados Críticos.



García Espada también ha señalado que los niños siguen siendo el "foco" a la hora de protegerlos contra la gripe a través de la vacuna intranasal y, en estas dos jornadas, se ha llegado a casi 100 niños menores de cinco años, una respuesta que ha calificado de "pobre" e "insuficiente"



"El año pasado también iniciamos la vacuna contra el VRS y la respuesta fue masiva, 98 por ciento de vacunados. La gripe no está siendo así, pero no aquí, en toda España, por tanto tenemos que dar un paso más. De ahí la vacunación para niños en horario de tarde sin cita", ha señalado.



De este modo, la consejera de Salud ha insistido a los padres a que acudan a la vacunación de tarde sin cita, así como a la vacunación en horario de mañana con cita.



"No está exenta una vacunación de la otra, pero sí favorecemos por conciliación o por absentismo laboral que puedan acceder por la tarde", ha remarcado, además de insistir en que la Junta va a seguir llevando a efecto medidas, aunque no hayan sido antes vistas, que favorezcan la conciliación.



"Luego vemos reporte de datos, a día de hoy se ha visto que es una medida eficaz y vamos a seguir, no vamos a tener temor, vamos a ser valientes y responsables a beneficio siempre de los ciudadanos", ha expuesto.



También, y a preguntas de si se estudia establecer más lugares de vacunación en horario de tarde, la consejera ha señalado que han sido las áreas de salud las que han establecido los puntos donde podían atraer más personas a la vacunación vespertina.



Así, ha insistido en que las localidades extremeñas que estén más alejadas de aquellos centros que aplican la vacunación en horario de tarde tienen la opción de la vacunación en horario de mañana, "como hasta ahora" se ha venido haciendo, ha apuntado.



"Es una medida novedosa a beneficio del paciente. Extenderla más allá o no.... Las áreas, con ellos trabajamos de la mano, y si consideran que hay una localización que puede tener los requerimientos suficientes para responder a la vacunación de tarde, sin duda estamos abiertos", ha insistido.



Por otro lado, y preguntada por los casos de tuberculosis relacionados con el CEIP 'Juventud' de Badajoz, la consejera de Salud ha confirmado que, "a día de hoy", no hay novedades al respecto y que los padres, que han sido informados, están "algo más tranquilos".



"La tuberculosis ahora, sin perderle el respeto que tiene, no era la tuberculosis que recordábamos en generaciones pasadas. Se ha informado a los contactos directos y a los niños del aula a la que pertenecían los positivos", ha aseverado.



Del mismo modo, ha insistido en que el Servicio Extremeño de Salud (SES) sigue con una "estrecha vigilancia de estos contactos" y, en el caso de que aparezca algún caso más, se informará siempre teniendo en cuenta la confidencialidad del paciente y "más siendo menores".