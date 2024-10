Unidas aboga por articular toda la ayuda posible desde los gobiernos y la ciudadanía

Ep.



La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por articular "toda la ayuda posible" tanto desde los gobiernos como desde la ciudadanía organizada para que a los afectados por la DANA en España "no les falte de nada" en los "duros momentos" que están viviendo.



"Las imágenes que nos llegan son terribles, dantescas, se nos pone la piel de gallina, y creo que es un momento para mostrar que el pueblo extremeño es un pueblo solidario y que se articule toda la ayuda posible tanto desde el gobierno como desde la ciudadanía organizada para que a nuestros vecinos y vecinas de Valencia no les falte de nada en estos duros momentos", ha espetado.



En este sentido, ha confiado también en que el Gobierno de Extremadura actúe facilitando "todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder recuperar la normalidad en la Comunidad Valenciana".



De este modo se ha pronunciado Irene de Miguel en declaraciones a los medios tras participar este jueves en las puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, en un minuto de silencio por los afectados por la DANA, y donde ha recordado que este fenómeno meteorológico "aún no ha acabado", y ha pedido que se actúe "diligentemente" en el desalojo de zonas que previsiblemente puedan ser inundables.



"Hoy es día de dar las condolencias y de mostrar nuestro cariño y nuestra solidaridad con las personas que tienen algún fallecido o han perdido sus casas, pero aún no ha acabado la DANA... Aún está azotando nuestro país, hay alertas amarillas, naranjas, y creemos que se debe actuar diligentemente desalojando todas aquellas zonas que previsiblemente puedan ser inundables", ha afirmado.