Los cuatro centros 24h. de Extremadura para víctimas violencia sexual abrirán en diciembre

Los cuatro centros de atención integral a víctimas de violencia sexual 24 horas de la Junta de Extremadura estarán en funcionamiento a lo largo del próximo mes de diciembre en los espacios que se están terminando de habilitar en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, que contarán con equipos multidisciplinares propios de profesionales de Psicología, Trabajo Social y Derecho.



En total se van a contratar a 20 profesionales en estas materias, todos ellos con formación en igualdad entre mujeres, y hombres, violencia de género y violencia sexual, y prestarán atención psicológica, jurídica y social a niñas a partir de los 12 años y a mujeres que sufran o hayan sufrido violencia sexual, además de a familiares y personas del entrono que requieran información y atención.



Cabe destacar que estos profesionales prestarán asistencia a víctimas que haya sufrido episodios de violencia sexual recientemente o en cualquier otro momento de su vida, sin importar el número de meses o años transcurridos, y en ningún caso será necesaria la interposición de denuncia previa.



Así lo ha detallado en su comparecencia, a petición propia, ante la comisión del ramo de la Asamblea de Extremadura la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, para dar cuenta de la evolución de los trabajos de este nuevo recurso que estará a disposición de las mujeres extremeñas en el plazo previsto, ya que los fondos destinados a este fin deben estar ejecutados antes del próximo 31 de diciembre.



Estos cuatro espacios están siendo habilitados en dependencias propiedad de la Junta, en concreto en inmuebles adscritos al Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx) en Badajoz, Cáceres y Plasencia, y de Servicio Extremeño de Salud (SES), en Mérida, ya que es su caso estará en el hospital.



Espacios que estarán a disposición de las víctimas 24 horas los 365 días al año en los que se ofrecerá un servicio bajo criterios de confidencialidad, protección y seguridad, así como con "respeto a las decisiones de la víctima", acceso igualitario al recurso, acompañamiento y coordinación interinstitucional, ha detallado la secretaria general.



El enfoque de atención e intervención estará centrado en la víctima, acompañándola en su "proceso de recuperación de forma integral", de modo que el personal de cada centro también atenderá a familiares y personas del entorno de la víctima como "agentes que pueden participar en el proceso de recuperación y reparación de la mujer o niña" víctimas de violencia sexual.



Las obras "van a buen ritmo", ha señalado Sánchez Vera, quien ha remarcado que estarán listas "en plazo", de modo que se prevé su finalización y recepción "de forma escalonada" en los primeros días de diciembre.



UN "REFUGIO" PARA LAS VÍCTIMAS



Unos centros de crisis que se han diseñado como "espacios humanizados, acogedores, en los que las víctimas se sientan cómodas, para que el ambiente ayuda a mitigar el impacto" que puede tener un episodio de violencia sexual en el ámbito emocional, familiar, laboral y social de las mujeres afectadas.



"Los espacios proyectan ambientes de seguridad, intimidad y confidencialidad, para prestar la asistencia con total garantía y confianza", ha expresado, para añadir que el objetivo no es otro que "ofrecer a las víctimas un lugar en el que puedan encontrar bienestar para, poco a poco, ir reparando el impacto de las violencias sufridas", para obtener como resultado que "cada centro de crisis sea un refugio".



Asimismo, ha confirmado que ya está redactado, consensuado y aprobado por unanimidad el protocolo interinstitucional de actuación, en el que han participado Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Delegación del Gobierno, Institutos de Medicina Legal y Ciencia Forense, Fempex, 112 y Junta de Extremadura. El protocolo será aprobado por el Consejo de Gobierno de "forma inminente", ha avanzado.



También se está elaborando un protocolo interno para cada centro y una campaña de publicidad del 26 de noviembre y el 20 de diciembre en vallas, autobuses, medios de comunicación, redes sociales, cuñas en radio y cartelería, así como para la creación de un vídeo para su difusión en televisión y en redes sociales.



Y se ha confeccionado una página web y se está diseñando un "omnicanal" cuyo objetivo es facilitar la "respuesta inmediata" ante una duda, consulta o sugerencia de la ciudadanía, facilitando así la comunicación y que la experiencia de atención sea bien por WhatsApp, Telegram y o web chat, que guiará en el proceso hasta ponerlos en contacto" con el centro de crisis.



La secretaria general ha abundado en la gestión realizada para la puesta en marcha de estos recursos dada la "inoperancia" de la anterior administración, que no había ejecutado ni el 1% de los 3,4 millones de euros concedidos para este fin, lo que obligó, ha explicado, a rediseñar el proyecto inicial elaborado por el anterior gobierno socialista que contemplaba un centro principal en Mérida y dos satélites en Cáceres y Badajoz.



RÉPLICA DE LOS GRUPOS



Estas explicaciones han sido escuchadas por los diferentes grupos parlamentarios, salvo Vox, que se ha ausentado de la sesión. La diputada socialista Soraya Vega ha arremetido contra la gestión de las políticas de Igualdad de la Junta, y en concreto de la presidenta, María Guardiola, en su decisión de suprimir la anterior Consejería de Igualdad.



Vega ha reprochado a la secretaria general que Guardiola encontró "todo para licitar" y que "si no lo hicieron es porque no quisieron". Asimismo, se ha centrado en la decisión de cambiar la ubicación del previsto en Mérida, para el que el ayuntamiento había cedido un inmueble, para ubicarlo en el "sótano de un hospital" ahonda en la "insultante desidia" con respecto a las políticas de igualdad.



Además, se ha pasado de "un centro y dos satélites de 3,4 millones de euros, a poco más de 240.000 euros para "cuatro despachos". "¿No le da vergüenza de la gestión que está haciendo de los recursos públicos?", le ha espetado.



Para Vega, "lo peor de la incapacidad y de la falta de convicción" es que "las consecuencias las van a pagar las mujeres extremeñas", ha lamentado.



EL "DESASTRE" DEL GOBIERNO SOCIALISTA



Por su parte, la diputada del Grupo Popular Isabel García López ha abundado en el "desastre" que se encontró el Ejecutivo actual en el desarrollo de este proyecto, para el que "no se había cumplido con los hitos exigidos por Europa y sabían perfectamente que tampoco lo iban a cumplir a fecha 31 de diciembre de 2023", que era el plazo inicialmente establecido hasta la concesión de una prórroga de un año por parte de Bruselas para la ejecución de los fondos.



Así, y sobre el nivel de ejecución del presupuesto asignado por parte de los socialistas, la diputada del PP cree que demuestra "la poca o ninguna intención" que tenía el anterior gobierno "de poner en marcha los centros de crisis".



"El Gobierno en el 2023 solamente se encuentra ejecutado 5.989 euros de los más de 3 millones con los que contaba Extremadura", ha remarcado García López.



Asimismo, ha subrayado que el proyecto desarrollado por el gobierno actual mejora al anterior en el sentido de que el de los socialistas contaba con un centro principal en Mérida con atención 24 horas, pero no así los dos centros satélites en Badajoz y Cáceres.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, que ha preguntado si los centros estarían coordinados entre sí, ha reclamado que estos centros, para los que la región va "tarde", como ya defendió su formación en la anterior legislatura, se pongan en funcionamiento lo antes posible.



"Hay que acelerarlo porque es tremendamente importante ante el incremento de los casos de violencia sexual". "Es prioritario", ha dicho para "salvar vidas".