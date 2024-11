Manzano reconoce que los PGEx 2025 incluyen "ámbitos compartidos" con PSOE y Vox

Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha reconocido que el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 incluye "ámbitos compartidos" con PSOE y Vox, grupos a los que ha pedido que mejoren el texto con enmiendas parciales para tener los "presupuestos que se merece esta tierra".



Manzano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por qué propuestas de estos grupos incluyen los PGEx registrados este miércoles en el parlamento regional, entre las que ha detallado medidas en materia de vivienda, en el caso de PSOE, y natalidad y conciliación, por parte de Vox.



Del tercer grupo en la Asamblea de Extremadura, Unidas por Extremadura, que ha anunciado ya la presentación de una enmienda a la totalidad de las cuentas, la consejera ha señalado que no esperaba "ya nada", ya que abandonó la negociación y presentaron una fiscalidad "totalmente contraria a los intereses" de la región.



"El presupuesto tiene que debatirse en la casa de todos los extremeños y ojalá en esa casa en la que están todos representados podamos mejorar este texto. Estamos dispuestos y predisposición total para la mejora de este texto, para que a través de esas enmiendas parciales podamos tener los presupuestos que se merece esta tierra", ha sentenciado.



NEGOCIACIÓN DE MESES



La consejera extremeña de Hacienda ha subrayado que desde hace varios meses la Junta ha estado trabajando e intentando que los grupos parlamentarios sean partícipes de las que son las "mejores cuentas" de la región.



Así, respecto al Grupo Socialista, Manzano ha reconocido que había "ámbitos compartidos" en materia de vivienda. Una "preocupación" del PSOE, ha dicho, que era "compartida absolutamente" por la Junta de Extremadura.



"Ahí lo tienen. Vamos a construir esas 97 viviendas de protección pública y con esa dotación presupuestaria, y además vamos a reparar y mantener el parque público de vivienda, ayudas a la vivienda y también el decreto ley que lo que hace es intentar impulsar esa vivienda", ha manifestado.



En este sentido, en materia de vivienda, el proyecto de presupuestos incluye 14,69 millones de euros para la construcción de viviendas de protección pública y 17,24 millones para reformas de mejora de la eficiencias energética en viviendas públicas.



Además de 4 millones en ayudas a la rehabilitación en entornos rurales y 26,4 millones para el mantenimiento, conservación y mejora del parque de vivienda.



Por lo tanto, Elena Manzano ha puesto en valor que en esa "preocupación compartida" ha habido acercamiento con los socialistas, además de en infraestructuras con el objetivo de que Extremadura salga de la "desconexión" en la que está.



En materia de fiscalidad, la consejera ha considerado que era "imposible" llegar a acuerdos con el PSOE, ante lo que ha llegado a decir que "ni de broma".



"No vamos a dar ni un paso atrás cuando además estamos obteniendo una mayor recaudación y cuando lo que existía antes no era justo ni igualitario", ha aseverado Manzano, quien ha abogado por una "política fiscal de atracción".



En este sentido, ha dicho que la Junta no recuperará figuras impositivas que no tienen impacto en la recaudación y que provocan la "deslocalización de contribuyentes" a otros países o regiones.



Así, ha recordado que a la Consejería de Hacienda le "sorprendió muchísimo" que el Grupo Parlamentario Socialista, en la fase de negociación, presentara una tarifa de IRPF que, en la práctica, implicaba que a contribuyentes de más de 60.000 euros se le aplicase un "ahorro importante que este gobierno ahora no ve necesario".



Ante ello, la Junta de Extremadura pidió una "aclaración" y los socialistas respondieron con la "famosa carta" firmada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, en la que se pedía que en la negociación estuviera la presidenta de la Junta, María Guardiola.



En cuanto a Vox, grupo que apoyó las cuentas de 2024 al ser socio entonces de gobierno, Elena Manzano se ha referido a que las cuentas incorporan "cuestiones compartidas" como la conciliación o la natalidad.



Al respecto, el proyecto de presupuestos contemplan 5,5 millones de euros para ayudas a la natalidad y otras medidas de conciliación como 2,37 millones para promover la conciliación en el ámbito laboral para empresas y en el ámbito familiar, personal y laboral, además de 9,16 millones para el Programa Concilia Extremadura (PCEM) o 4,9 millones para el servicio de cuidados de menores de 1 a 3 años.



"Lo que esperamos es que ahora, con sus propuestas concretas, que se defiendan a través de esas enmiendas, este presupuesto también mejore. Pero en estos puntos, en este ámbito, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la conciliación de esas ayudas a la natalidad, hemos encontrado conexión", ha reconocido.



En este sentido, ha añadido que cree cualquier grupo que mire a su región y que defienda los intereses de Extremadura encontrará en muchas de las partidas presupuestarias "su propio presupuesto". "Espero que este presupuesto lo hagan suyo también", ha dicho.