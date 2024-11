En Cáceres, expertos de todo el mundo debaten sobre posibilidades del turismo de interior

Ep

80 expertos de 15 países como Irán, México, Perú, Polonia, Azerbaiyán o Egipto participan en el I Congreso Mundial de Turismo Interior que se celebra en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, del 26 al 28 de noviembre, y en el que se expondrán 54 comunicaciones sobre casos de éxito de turismo de interior y el potencial económico que estos destinos suponen.



La cita, que cuenta con más de 250 participantes inscritos, está organizada por varios empresarios extremeños y de la comarca portuguesa de Beira Baixa que, a través de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), buscan promocionar estas zonas transfronterizas de forma conjunta para ofrecer paquetes turísticos en estas comarcas que esconden joyas arquitectónicas, naturales y gastronómicas.



Durante tres días, además de la presencia de expertos y académicos de 42 universidades de todo el mundo, se darán cita agentes económicos y empresariales de distintos países, interesados en conocer la potencialidad como destino turístico de Extremadura y la Beira Baixa, en este caso. Se trata de poder ofertar este destino, aprovechando características comunes de ambos territorios como la no masificación.



Así lo ha indicado el presidente de AITI, Miguel Martins, quien ha explicado que el día 28 está previsto un viaje de familiarización por Cáceres, Trujillo, Malpartida y Monsanto (Portugal), que constituye un producto con el que se está comenzando a trabajar bajo el nombre de 'Guerra de Tronos' y que, según ha destacado, "es una oportunidad para los dos países para crear un destino conjunto" en torno a esta mítica serie que se grabó en estas localidades y que ha sido vista por millones de personas.



Algunas de las mesas de debate y de análisis que se van a celebrar son las tituladas 'Beira Baixa y Extremadura, ¿cuál es el futuro del turismo?', 'Turismo de interior, casos de éxito', 'Recursos y gentes del turismo de interior', 'Turismo religioso y espiritualidad', '¿El interior es un destino?', 'Liberalización del transporte por carretera' o 'Sostenibilidad y turismo después de 2030'.



Uno de los expertos que participan en esta cita es el profesor Ibrahim Elassal, de El Cairo (Egipto), que expondrá la experiencia del turismo cultural y espiritual de su país, algo en común con España que se pondrá de manifiesto en otro congreso, el hispano-egipcio que se celebrará en febrero.



Por otra parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Comité Científico del congreso, Ignacio Ruiz Guerra, ha resaltado que el turismo de interior "es una tipología turística creciente que nace de la desestacionalización de aquellos destinos turísticos de sol y playa que eran tan exitosos".



"Es una herramienta para poder generar desarrollo, poder generar riqueza y sobre todo poder generar oportunidades para que nuestro patrimonio y nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes puedan ser conocidos en muchos más mercados y que podamos ponerlo en valor, podamos mostrarlo y, sobre todo, mantenerlo, conservarlo y que sirvan como un nuevo acicate para que mantengamos nuestra identidad, nuestra historia y, sobre todo, que nuestros jóvenes conozcan de dónde procedemos", ha indicado en declaraciones a los medios.



Para conseguir potencial este tipo de turismo juega un papel importante la digitalización, el buen uso de la inteligencia artificial para crear productos personalizados y la inversión en infraestructuras para la movilidad de las personas, lo que mejorará la calidad de vida de los habitantes en los territorios y facilitará el acercamiento de visitantes.



"Esa digitalización nos permitirá llegar a mercados más lejanos y mucho más personalizados, interesados en nuestro patrimonio y también permitirá generar oportunidades de emprendimiento en estas localidades, en estas dos regiones hermanas, a un lado y otro de la Raya", ha enfatizado Ruiz en alusión a Extremadura y la Beira Baixa.



En la inauguración del congreso ha intervenido también el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Jesús Viñuales, que ha destacado la importancia de que Extremadura y Portugal se presente "como un único destino" con iniciativas conjuntas como el proyecto Ilumina, en el que está participando la Cámara de Campo Mayor, Turismo de Alentejo, la Junta de Extremadura, el Cluster de Turismo y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y de Alburquerque, que consiste en iluminar los recursos turísticos de la Raya.



NORMATIVAS TRANSFRONTERIZAS



Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha referido a algunas normativas que, a su juicio, "tienen que trascender a los países", como el caso de licencias de pesca, recogida de setas o empresas de transportes que quieren conectar ciudades portuguesas y españolas, por lo que hay que homogeneizar determinadas normas para poder impulsar el turismo en zonas transfronterizas.



"Ahí está la capacidad que tiene Europa para, igual que se impone una política agraria comunitaria en conjunto de todos los países, que haya políticas turísticas o políticas territoriales que tengan en cuenta esa particularidad fronteriza", ha dicho Morales, que ha insistido en "esa voluntad de unión, ese matrimonio de facto que tiene que haber", entre España y Portugal.



Como ejemplo se ha referido al Tajo-Tejo Internacional, un espacio compartido por los dos países y gestionado "teóricamente" de forma conjunta por ambos pero que "no funciona como debería funcionar" porque "hay todavía rigideces importantes".



"No tiene mucha lógica que los permisos medioambientales en un espacio territorial relativamente pequeño no sean coincidentes y que si hay un recurso turístico como un barco, tenga dificultades en navegar en función de que esté más próximo a la parte de allá de la Raya que a la parte de acá", ha lamentado.



En la inauguración del congreso también ha participado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha valorado la importancia de seguir incrementando la presencia de visitantes portugueses en Cáceres; y por eso, ha apelado a mantener la colaboración con el país vecino para dar a conocer la ciudad en tierras lusas.



"Es importante reforzar nuestra estrategia turística conjunta con Portugal. Tenemos que conseguir que, por ejemplo, quien visite este fin de semana Marvao sepa que a una hora y media de allí hay una ciudad Patrimonio de la Humanidad que está inmersa en un gran evento como es 'City of Dragons', ha dicho Mateos durante la inauguración del Primer Congreso Mundial de Turismo de Interior, que se ha comenzado este martes en el Complejo Cultural San Francisco.



Mateos ha subrayado que Cáceres es una ciudad referente a nivel internacional como destino de interior no sólo por su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, sino también por su entorno natural "único", una gastronomía "incomparable", una fusión de culturas "única", y "un diálogo perfecto entre el patrimonio histórico y la vanguardia que representa el museo Helga de Alvear y al que se unirá el futuro museo de El Madruelo.



Este congreso cuenta con la participación de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), Cetex, Fextur, Turismo Centro Portugal y Turexpo Galicia, entre otras entidades.