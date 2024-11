Unidas pide devolución PGEx 2025 al “no estar a la altura de los problemas de esta tierra"

Unidas por Extremadura ha pedido este viernes la devolución del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2025 al gobierno del PP, porque “no está a la altura de los problemas de esta tierra”.

Así lo ha asegurado el diputado José Antonio González, portavoz de Hacienda del grupo parlamentario, quien ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de cuentas de 2025, asegurando que este presupuesto, y el de este año, el del 2024, “son casi clónicos”.

El diputado ha asegurado que el resumen de este proyecto presentado por el PP es que “hay tiempo para comer sin problema”, en clara referencia a la actuación del presidente Mazón durante las primeras horas de la DANA, que a su juicio es similar a la pasividad que demuestra el gobierno del PP en Extremadura con estas cuentas, porque no dan respuesta a las necesidades reales de la región.

“A los problemas se les afronta, se habla con la gente y no sesteamos, no nos quedamos a comer tres horas somo si no pasara nada”, ha dicho González, para quien el presupuesto de 2025, como el de este año, se fundamenta en un principio fundamental, “que es el fanatismo fiscal de la derecha”.

Esto está provocando la transferencia de rentas hacia los más pudientes, “mientras se deterioran los servicios públicos”. “Es un Robin Hood, pero al revés”, ha dicho.

En este sentido, el diputado de Unidas por Extremadura ha reprochado en su intervención que la solución mágica a todos los problemas que está planteando la derecha son rebajas fiscales y cheques.

“Si tenemos un problema de despoblación, la solución es rebaja fiscal; a los problemas de vivienda, rebajas fiscales”, ha asegurado para añadir inmediatamente que esta receta es tremendamente injusta y “no les funciona, y lo vemos en este presupuesto”.

“Los ingresos bajan y retorcemos las cifras para cuadrar un presupuesto apañadito para no hacer el ridículo”, ha insistido González quien ha recordado que este proyecto sube menos que la inflación subyacente, que es el presupuesto que menos crece porcentualmente hablando de los últimos años y que los ingresos no financieros son inferiores a los gastos no financieros.

“¿Esto no les da que pensar?”, le ha preguntado a la consejera de Hacienda. “Tenemos un presupuesto cogido con pinzas que cada vez más financia de una manera creciente con deuda y con transferencias del Estado y de la Unión Europea”, ha continuado el diputado de Unidas por Extremadura, quien también ha criticado la escasa ejecución presupuestaria del gobierno del PP.

“Ustedes no se van a gastar 8.309 millones, pero viendo su ejecución de este año, el pronóstico que tengo es peor porque han ejecutado el 16 por ciento en inversiones o el 22,53 por ciento en transferencias de capital”, ha augurado.

En cuanto a partidas concretas recogidas en el presupuesto, el diputado ha destacado que lo consignado para Sanidad “tiene un crecimiento mortecino de poco más del 3,70 por ciento”. “La Atención Primaria sube únicamente 30 millones, de los cuales 15 corresponden a gasto farmacéutico”, ha añadido González quien también ha señalado que una de las partidas que más crece es las derivaciones a la sanidad privada, que aumenta un 12,30 por ciento.

En Educación, el diputado ha lamentado que sigan abandonando a su suerte a la Universidad de Extremadura y que el modelo educativo que promueve el gobierno del PP conlleve la “segregación social”. “En vez de una escuela inclusiva, nos lanzan a la selva de que cada familia se busque la vida con su cheque”, ha insistido.

En política económica, José Antonio González ha lamentado que no atiendan a las pequeñas y medianas empresas en estos presupuestos y que tampoco esté contemplada ninguna estrategia en materia energética o de lucha contra el cambio climático.

También ha cuestionado que le principal proyecto agrícola sea el regadío de Tierra de Barros “que todos sabemos que es inviable”. “Esto revela lo desnortados que están”, ha asegurado.

En empleo, González ha lamentado que el programa de Fomento y Calidad en el Empleo tenga una de las subidas “más pírricas” de todo el presupuesto o que la partida consignada para el SEXPE suba un 0,6 por ciento, “lo que indica los que les preocupa la calidad en el empleo”.

Mientras, en el capítulo de vivienda, el portavoz de Hacienda de Unidas por Extremadura ha lamentado que en el proyecto de presupuesto no haya ninguna medida para garantizar el acceso a la vivienda en nuestra región “porque la inversión en vivienda pública da para 150 viviendas en toda Extremadura”.

Pero, además, ha denunciado que el programa de Promoción y Ayudas para el Acceso a la Vivienda sufre un recorte de casi 8 millones de euros, según informa la formación morada en una nota de prensa.

En materia de Igualdad, Unidas por Extremadura considera que el Ejecutivo que dirige María Guardiola no diferencia bien entre entre estas políticas y las de conciliación, “que son las que realmente suben en el presupuesto”.

“¿Las mujeres son madres y cuidadoras? -le ha preguntado a la bancada popular- porque este es el rol que le asignan en el presupuesto”.

"MODELO CLASISTA DEL PP"

González, en su intervención, también ha evidenciado el modelo clasista que está aplicando el gobierno del PP en la región, que se constata en políticas sociales, donde el diputado ha asegurado que la partida para Inclusión Social han sufrido un recorte de un 6,36 por ciento en los dos últimos años. Ese clasismo también se demuestra en lo previsto en materia de Deporte, donde los únicos deportes que suben son la caza, hípica, golf y pádel.

Ante todo esto, González ha asegurado que, a pesar de los presupuestos presentados, “los problemas se agravan y la paciencia se agota”.

En definitiva, “uno de los peores problemas de un gobernante es cuando se encierra en su torre de marfil y siente los dolores de su pueblo, yo creo sinceramente que a día de hoy no sienten los dolores de nuestra tierra”, ha finalizado su intervención.