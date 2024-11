El PSOE apoyará la enmienda a la totalidad de Unidas a PGEx 2025 "cuadrados a martillazos"

Ep.



El Grupo Parlamentario Socialista ha avanzado que votará a favor de la enmienda a la totalidad que Unidas por Extremadura ha presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2025, ya que se trata de unas cuentas "cuadradas a martillazos, al más puro estilo Manolo y Benito".



Así lo ha asegurado el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Jorge Amado, en el turno de fijación de posiciones ante la enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos presentada por Unidas por Extremadura, en la que reclama su devolución a la Junta de Extremadura.



En su intervención, Jorge Amado se ha mostrado de acuerdo con Unidas con Extremadura en la necesidad de "hacer frente a un presupuesto que consolida la injusticia fiscal y el retraso social" de la región extremeña, ya que a su juicio, estas cuentas suponen "un daño irreparable" para la región.



Y es que, por una parte, el proyecto de presupuestos presentado por la Junta "consolidan las políticas fiscales más injustas y más inútiles", y por otra, "debilitan los pilares básicos de la justicia social", ha alertado Amado, quien ha apuntado que se trata de "unos presupuestos absolutamente inestables, irreales e injustos".



LOS CALIFICA DE "MATRIX FINANCIERO"



Por todo ello, el PSOE apoyará la enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura y ha presentado la suya propia a estas cuentas, que "no teníamos ni que estar debatiendo hoy aquí", ya que se en opinión, se trata de "una auténtica chapuza de ley, un matrix financiero, han cuadrado las cuentas a martillazos al más puro estilo chusquero".



Así, el portavoz socialista de Hacienda ha dado irónicamente la enhorabuena a la consejera del área, Elena Manzano, porque "ha diseñado el primer presupuesto de la historia en el que no cuadran los ingresos y los gastos", que supone "la mayor chusca presupuestaria de la historia", ha dicho.



En este sentido, ha preguntado a la consejera de Hacienda por qué si "bajando impuestos a los que más tienen se recauda más, ¿por qué cae la recaudación tanto de los impuestos directos como de los indirectos en 37 millones de euros?", tras lo que le ha respondido que esos recursos caen "por sus regalos fiscales a las clases más pudientes", ha dicho.



Por este motivo, Jorge Amado ha instado a la consejera a "dejar esa falacia", y le ha asegurado que si la Junta de Extremadura hubiese aceptado las propuestas a los presupuestos que hizo el PSOE, "se habrían aliviado las cargas impositivas a las rentas medias y para incrementar a las rentas altas y a los grandes patrimonios", ha asegurado.



Además, Amado ha añadido que "para cuadrar las cuentas en ese matrix financiero", la Junta ha presupuestado "366 millones de euros ficticios no autorizados por el Estado en el capítulo de pasivos financieros", con el objetivo de "inflar el presupuesto y compensar sus regalos fiscales a las clases más pudientes", por lo que ha pedido explicaciones a la consejera de Hacienda.



PRESUPUESTOS "INCUMPLIDORES"



Por todo ello, ha insistido en que Manzano ha presentado "unos presupuestos irreales y ficticios", que además son "deficitarios e incumplidores", por lo que asegurado que con estas cuentas, la Comunidad Autónoma "va a incumplir todos los indicadores de las reglas fiscales". ha dicho.



Según ha dicho, este proyecto de presupuesto "contemplan una regla del gasto del 4,6 por ciento, superior al 3,2 autorizado, y tienen un nivel de deuda pública superior al autorizado, en 366 millones de euros", por lo que ha insistido en que los presupuestos son "incumplidores, ficticios, deficitarios, inflados y deudores", con el objetivo de "seguir vendiendo que sus regalitos fiscales a las clases más pudientes están funcionando".



Amado ha asegurado que "el supuesto infierno fiscal" al que la Junta alude que había durante el Gobierno socialista, "nunca existió", tras lo que ha alertado de que con la bajada de impuestos "a los más ricos, suben la deuda pública, una deuda pública que, obviamente, vamos a pagar entre todos", ha dicho.



BAJA EJECUCIÓN



Pero "el cúmulo de despropósito no acaba aquí", ya que "es tal el desastre que están provocando que para taponar esa pérdida de recursos" utilizan el camino de " no gastar, es decir, el recorte en la sombra", ya que el Ejecutivo extremeño "tiene la ejecución presupuestaria más baja de la historia", del 37 por ciento en la Consejería de Economía y Empleo; del 33 por ciento en Agricultura o del 34 por ciento en la de Infraestructuras, según ha señalado el portavoz socialista de Hacienda.



Por todo ello, "¿de qué sirve tener el mayor presupuesto de la historia si tenemos la peor ejecución de la historia?", ha preguntado Jorge Amado, quien ha asegurado que cuando el PP llegó al gobierno de la Junta, "encontró unas cuentas en pleno rendimiento y en total estabilidad presupuestaria" y con unos servicios públicos "absolutamente reforzados y de calidad", ha asegurado.



Sin embargo, "en poco más de un año este Gobierno, el Gobierno de la señora Guardiola, está destrozando todo lo que recibió", ha asegurado Amado, quien ha señalado que desde el Ejecutivo extremeño "han congelado el progreso y el crecimiento por culpa de una política fiscal regresiva y por una política económica errática e inestable",



Finalmente, el diputado socialista ha reiterado que la reforma fiscal de la Junta está provocando "un infierno de desigualdad", ya que a su juicio "no puede existir jamás la justicia social si no existe justicia fiscal", por lo que ha avanzado que el PSOE tiene "la obligación ideológica" y lo hará "con más convicción que nunca de votar en contra de estos presupuestos", ha concluido.