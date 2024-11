CCOO, UGT y USO urgen actualizar catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento Badajoz

Ep.

Un centenar de personas aproximadamente entre trabajadores y representantes sindicales se han concentrado este jueves, día 28, en la Plaza de España convocados por CCOO, UGT y USO para reclamar la actualización del catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Badajoz y su correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT).



Acompañados de una pancarta en la que se podía leer 'No a la imposición, sí a la negociación', en la concentración se ha leído un manifiesto que recuerda que, como ya hicieron el pasado 28 de mayo, vuelven a concentrarse, en esta ocasión frente al palacio municipal, para exigir "una vez más" la creación de un nuevo catálogo de puestos de trabajo y su correspondiente RPT.



"Es imprescindible", han señalado, que este catálogo retribuya y valore "de forma justa, actualizada y acorde a la realidad" a todos los trabajadores del ayuntamiento, "quienes llevan soportando un desfase retributivo de 24 años en comparación con las principales administraciones públicas de la región".



La reciente negociación mantenida entre el alcalde, Ignacio Gragera, y CSIF sobre la próxima licitación del contrato para la actualización del catálogo de puestos de trabajo constituye, agregan, "una falta de respeto hacia los órganos de representación de los trabajadores".



"Desde USO, CCOO y UGT, sindicatos con mayoría de representación de los trabajadores de este ayuntamiento en Mesa General de Negociación, conminamos a que este ayuntamiento negocie de manera urgente y responsable la actualización del catálogo de puestos de trabajo y la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo", ha recalcado, junto con que "es en este espacio, legítimo y representativo, donde deben abordarse temas de tanta relevancia para todos".



Esta acción "unilateral", continúa el manifiesto, "muestra una clara intención de desprestigiar el esfuerzo sindical de estos tres sindicatos, que trabajamos de forma conjunta para reivindicar este nuevo catálogo". "Sin embargo, lejos de debilitarnos, estas conductas refuerzan nuestra convicción y nuestra determinación de mantenernos firmes en la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores de este ayuntamiento", al que piden que aplique el mismo "esfuerzo" en modernizar esta administración, valorando a su personal.



También retribuyéndolo de forma "justa" y "acorde a los tiempos actuales", han apostillado, junto con que "es hora de reconocer el trabajo de quienes sostienen día a día esta institución".



Por último, tachan de "inadmisible" que se haya trasladado la idea de que un aumento de la jornada laboral compensaría la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores "han sufrido" por la falta de actualización del catálogo de puestos de trabajo y su RPT durante más de 20 años. "La solución no está en el aumento de la jornada laboral, más allá de la legalmente establecida, sino en dignificar y regularizar las condiciones salariales y laborales".



"DESFASE" DE 24 AÑOS



En declaraciones a los medios, Luis Javier Sánchez Cayetano, delegado liberado de UGT en el Ayuntamiento de Badajoz, ha explicado que el motivo de esta protesta radica en que desde hace 24 años no se actualiza el catálogo y la RPT y que esta última es "fundamental" porque es donde se recogen las funciones que realizan los trabajadores y por las cuales cobran, de modo que, a día de hoy, llevan un "desfase" de 24 años.



Ante ello, han pedido que empiecen "ya" porque la licitación con una empresa para actualizar dicho catálogo, ante lo que tiene que hacer un estudio preliminar que después se tiene que negociar con los sindicatos, tardaría entre 14 y 18 meses y "como siempre" presentarían alegaciones porque hay veces en las que "se pasan" algunas de las funciones que realizan los trabajadores. "Lo que queremos es que se empiece ya a mirar esas funciones y esa RPT con todos los sindicatos, que se empiece a negociar ya", ha incidido.



Y es que, como ha destacado, los trabajadores cobrarían con arreglo a las funciones que realizan, "cosa que no pasa a día de hoy", cuando hay quienes trabajan fines de semana y no los cobran, como ha ejemplificado.



Sobre la negociación con CSIF, ha indicado que lo que conocen es que "lo van a licitar" desde el ayuntamiento pero "todavía no" se ha llevado a cabo, pero que aunque se licite con una empresa tarda del orden de 14 o 18 meses y después se tarda "mucho tiempo" en negociar con los sindicatos, con lo que acabaría la legislatura y no tendrían ni el catálogo ni la RPT. "Si empezamos ya sí es posible realizar el nuevo catálogo y la nueva RPT".



Al mismo tiempo y sobre dicha falta de actualización del catálogo, Luis Javier Sánchez Cayetano ha explicado que cree que afecta a "todos los servicios" y, por ejemplo en su caso, es policía local y cobran una peligrosidad "muy abultada" pero tenían que estar cobrando también por nocturnidad por ejemplo, lo cual no tienen.



"Afecta a todos los servicios de este ayuntamiento", ha concluido, porque el catálogo y la RPT "sienta una base", y los trabajadores tienen que cobrar con arreglo a sus funciones, "cosa que ahora mismo no hay".