Cáceres recibe una subvención regional de 416.000 euros para promocionar el comercio local

Ep./Rd.



Cáceres ha recibido una subvención de la Junta de Extremadura por un importe de 416.000 euros para llevar a cabo acciones que dinamicen el comercio local con actuaciones en las calles que concentran el mayor número de locales. Este plan integral consistiría en la organización de actividades lúdicas pero también en el acondicionamiento y adecentamiento de zonas públicas.



Se actuará en calles como Pintores, Moret, y otras que han sido tradicionalmente comerciales pero que cada vez acumulan más locales cerrados. "Vamos a intentar con esta subvención y con este plan dar respuesta si no a todas, a muchas de las necesidades que ellos han planteado", ha señalado este viernes el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Orgaz ha recordado que este 25 de octubre es el Día Internacional del Comercio Local y que Cáceres es una de las ciudades que apoyó la proclamación de este reconocimiento hace justo un año.



"Reiteramos este 25 de octubre, Día Internacional del Comercio Local, que es fundamental celebrar y promover el papel crucial que desempeña el comercio local en las economías y culturas de nuestras comunidades a nivel mundial y, especialmente en Cáceres, a nivel local; pues las pequeñas y medianas empresas son capitales para el desarrollo del tejido productivo y empresarial de nuestra ciudad", ha indicado el portavoz.



MERCADO MEDIEVAL



Respecto a la sentencia del pasado 15 de octubre del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres que admite el recurso interpuesto por la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso de organización del Mercado Medieval, el concejal ha anunciado que se va a interponer un recurso de apelación en un plazo de 15 días porque no se comparte la decisión judicial.



"Esperamos que en la apelación se pudiese dar la razón al Ayuntamiento", ha señalado Orgaz, que ha insistido en que el consistorio no comparte el fondo de la sentencia, por lo que se recurrirá, mientras que la organización del Mercado Medieval está en marcha y se celebrará del 14 al 17 de noviembre.



OTROS ASUNTOS



Orgaz también ha recordado que Cáceres participará a partir de este viernes en el II Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebra en Mérida. El alcalde, Rafael Mateos, asistirá a la sesión inaugural y este sábado la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, participará en las diferentes ponencias.



"Este congreso es un gran escaparate para promocionar nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, que se celebra en un entorno monumental único y que sirve como eje revitalizador de nuestro patrimonio y nuestras tradiciones", ha dicho.



La Junta de Gobierno Local ha autorizado también la instalación del Circo África, en el recinto ferial, del 2 de diciembre 2024 al 12 de enero de 2025, con actividades y habilitades de todo tipo, físicas, mágicas, de audacia, con todo tipo de variedades y sin animales.



También se ha autorizado al Consorcio Gran Teatro para la celebración de la IX Muestra de Artes Escénicas, en la Plaza Mayor, en el Foro de los Balbos y, en caso de lluvia, en los soportales del edificio consistorial, del 5 al 7 de noviembre de 2024.



A la Federación Sahara Extremadura (Fedesaex) se le ha dado autorización para la realización de una jornada orientada a la promoción saludable del deporte, el 26 de octubre de 2024, en el Paseo de Cánovas (junto al Quiosco de la Música), para la interacción de los cacereños con los estudiantes saharauis en Extremadura y con sus familias de acogida, en horario de 09:00 a 14:00 horas, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Por último, Orgaz ha informado también que la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha cambiado la fecha de celebración de la XI Carrera Popular Solidaria Virgen del Pilar 2024, en el interior del Parque del Príncipe, del día 27 de octubre al 17 de noviembre. Se realizará a favor de Feafes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.