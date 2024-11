PSOE, PP y Vox aprueban propuesta para impulsar un pabellón de ferias en Cáceres

Ep

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox han aprobado una propuesta para impulsar la construcción de un pabellón de ferias en Cáceres, con la participación de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y el ayuntamiento.

La propuesta de impulso ha sido presentada por Vox en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde finalmente ha sido aprobada después de que el PP aceptara una enmienda transaccional que Vox ha presentado a la enmienda de sustitución del PP, para implicar en el proyecto, no solo a la Junta de Extremadura, sino también al resto de administraciones.

En la defensa de su iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha considerado que la construcción de un Pabellón de Ferias y Congresos en Cáceres "es una necesidad de primer orden para el desarrollo empresarial y la prosperidad de la ciudad" y el resto de la provincia.

Para Fernández Calle, Cáceres "tiene que ser uno de los motores económicos que impulsen a Extremadura más todavía de lo que es, porque no lo hemos desarrollado como deberíamos", por lo que ha considerado que este Pabellón de Ferias y Congresos "debe atraer empresas que puedan ubicarse en la provincia o en cualquier punto de Extremadura".

Se trata de una infraestructura que "es reclamada por los empresarios cacereños desde hace décadas", ha aseverado el portavoz parlamentario de Vox, quien ha recordado que en la actualidad existen tres pabellones feriales en la provincia de Badajoz, situados en Badajoz, Mérida y Don Benito, y al que se podría incluir el de Zafra, mientras que "no hay ninguno en la de Cáceres", lo cual es "un lastre para la provincia".

Fernández Calle ha señalado que "todos los alcaldes, la ciudadanía cacereña, los empresarios y los políticos son conscientes de la necesidad" de este pabellón, por lo que ha planteado que "para eso Extremadura tiene el presupuesto más alto de la historia".

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Hipólito Pacheco, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda de sustitución en la que propone que se implique en este proyecto, junto a la Junta de Extremadura, al resto de administraciones públicas, como la diputación provincial, el ayuntamiento o el Gobierno de España para que puedan aportar financiación.

Hipólito Pacheco ha considerado que Cáceres es "una ciudad puntera en el ámbito empresarial", ya que "está aportando al desarrollo de Extremadura y a la dinamización", por lo que ha dicho que es "de justicia y una necesidad que la segunda ciudad en población de Extremadura, pueda contar con un recinto ferial donde se puedan celebrar congresos y ferias".

Así, el diputado del PP ha reiterado que "Cáceres se merece este pabellón", pero ha añadido que para ello "es necesario una financiación importante", que ha cifrado entre 15 y 18 de millones de euros, por lo que ha explicado que la Junta de Extremadura "no puede afrontar por si sola en este ejercicio un proyecto como ese", de ahí que proponga que el resto de administraciones también participen.

Por parte de Unidas por Extremadura ha tomado la palabra el diputado José Antonio González Frutos ha considerado que culebrón "dura aproximadamente 20 años", y "probablemente no se vaya a hacer", ya que hay que calcular el coste de la inversión y la rentabilidad futura.

González Frutos ha instado a analizar si los pabellones actuales que hay en Extremadura "están teniendo un contenido acorde con la inversión", así como la rentabilidad que genera. "No se trata de meter más hormigón o ladrillo, sino de ver si es funcional al proyecto de desarrollo de la ciudad de Cáceres, y si es un gasto prioritario", ha planteado.

El diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que no ve en Cáceres que "la preocupación esté en este cuestión", ya que hoy en día "el escaparate es la red", por lo que ha resaltado que no tiene claro de que sea "una inversión rentable", y ha insistido en que "no es un gasto prioritario".

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista José Ramón Bello, ha considerado que esta iniciativa "no va a valer para nada", sino que PP y Vox "están creando un relato propicio" para aprobar los presupuestos en conjunto.

Bello ha señalado que "nadie estará en contra de que Cáceres disponga de un pabellón de ferias, como lo tienen Mérida o Badajoz", pero ha considerado que el PP "no tiene la más mínima intención de hacer" esta infraestructura, a pesar de que "les sobra dinero, porque tienen la menor ejecución presupuestaria", tras lo que ha lamentado que "su solución es que lo pague otro".

El diputado socialista ha señalado que este proyecto fue del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, que eliminó el PP al llegar, por lo que ha aseverado que al PP "ni está, ni le espera".