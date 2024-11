I Promoción Facilitadoras Danza y Movimiento Extremadura presenta proyectos fin de curso

La primera promoción de facilitadoras de la danza y las artes del movimiento de Extremadura ha presentado este pasado domingo sus proyectos fin de curso en Almoharín.

El Centro Cívico fue sede de la jornada de puertas abiertas del programa Acerca Danza_LAB, desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y Casa de harina_acción cultural por el desarrollo en colaboración con las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

Allí, se dieron cita las ocho facilitadoras que, bajo la dirección de la bailarina y docente Sara García-Guisado, se han estado formando desde el mes de agosto para desarrollar actividades y micro-proyectos que ayuden a promover la danza en las localidades de Alburquerque, Almoharín, Miajadas, Olivenza, Pasarón de la Vera, Siruela, Valencia de Alcántara y Valdivia.

La alcaldesa de Almoharín y diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina Márquez, recibió a las participantes y les dio la bienvenida a una localidad que desde hace años introduce en su oferta formativa y cultural la danza contemporánea.

Molina aprovechó para agradecer a Aupex su labor de acercar las distintas manifestaciones artísticas a los pueblos, creando "igualdad de oportunidades y facilitando el acceso al conocimiento, la creación y la práctica en comunidad, porque las oportunidades son para todos o no son, porque el futuro es para todos o no es, y no por vivir en un pueblo vamos a dejar de soñar en grande".

Durante el encuentro de este domingo, la directora artística y docente, Sara García-Guisado, y las personas implicadas en la formación se concentraron en Almoharín para diseñar, compartir y generar ideas, recursos y formatos creativos escénicos que se están aplicando en las localidades donde están realizando sus prácticas, y que se seguirán aplicando hasta el 13 de diciembre, cuando finalice el laboratorio.

Partiendo de un rápido recorrido por la historia de la danza, y combinando danza y palabra para explicar esa "necesaria interconexión" que se produce entre el "ser físico, mental y emocional, a través de la danza", Sara puso en contexto a todas las personas asistentes al acto y dio paso, una a una, a cada propuesta creativa diseñada por las facilitadoras.

Estas propuestas individuales son la base sobre las que cada una de las facilitadoras está trabajando con el fin de mostrar a toda la vecindad de las ocho localidades participantes el trabajo realizado con sus respectivos grupos locales durante sus prácticas.

Para finalizar, el presidente de Aupex y Sara García-Guisado hicieron entrega de los diplomas a cada una de ellas y resaltaron el "buen trabajo realizado", así como el "esfuerzo, compromiso, dedicación y entrega" demostradas durante las 100 horas de formación y prácticas de Acerca Danza_LAB y les dieron la enhorabuena por ser la primera promoción de facilitadores de la danza y las artes del movimiento de la región.