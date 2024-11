Guardiola: Gobierno va "en dirección contraria al mundo entero" con cierre nucleares

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este miércoles que el Gobierno central vaya "en dirección contraria al mundo entero" al impulsar el cierre de las centrales nucleares.

Para Guardiola, se trata de "un Gobierno lleno de contradicciones", ya que "hablan de la descarbonización, pero también estamos viendo cómo en Extremadura, y antes de irse la ministra comisaria a Europa, lo que nos ha dejado aquí es una orden de cierre de la central nuclear de Almaraz", ha lamentado.

En una entrevista este miércoles en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, la presidenta extremeña ha criticado que "todos son contradicciones", y "poner tapadera en la cabeza a aquellas regiones que estamos creciendo", algo que a su juicio es "todo un despropósito y una injusticia para una tierra que lleva aguantando agravios muchos años".

Guardiola ha recordado que la Central Nuclear de Almaraz da empleo a 3.000 personas, por las que ella "va a pelear", a lo que ha añadido que España va "en dirección contraria al mundo entero", ha dicho.

"Cuando ahora el mundo y Europa están construyendo centrales nucleares, nosotros vamos a cerrar una central nuclear que tiene una gemela en el estado de Virginia que tiene una vida útil hasta el 2060 en principio, y aquí nos cierran ya", ha protestado la presidenta extremeña.

RECLAMA DIGNIDAD FERROVIARIA

Por otra parte, María Guardiola ha considerado "una vergüenza" la situación del tren en Extremadura, ante lo que ha reiterado que la Junta exige "dignidad ferroviaria", ya que "siguen jugando con las fechas y siguen mofándose de los extremeños, que es lo que llevan haciendo muchísimo tiempo", ha dicho.

La presidenta extremeña ha recordado que en la región "se inauguró un ave fake" al que se invitó al Rey Felipe VI, mientras que "siguen esperando los extremeños".

Por eso, ha confiado en que "ese perfil técnico que ahora ha adoptado el señor Puente, sirva para que cumpla con Extremadura, para que cumpla con los extremeños y para que se exija y se nos dé el respeto que merecemos", ha pedido.

"DOBLE MORAL" EN EL FEMINISMO

Finalmente, María Guardiola ha criticado la "doble moral de la izquierda" en materia de feminismo, ya que "aquí en Extremadura, día sí, día también, las mujeres del PP, especialmente nos sometemos a los insultos y a los ataques de la izquierda y del PSOE".

La presidenta extremeña ha asegurado que le "parece repugnante cada vez que hay un hostigamiento público a una mujer, sea la mujer que sea, y venga de donde venga, siempre lo condeno".

Sin embargo, "ya hemos visto cómo funciona la izquierda", tanto con la ley del 'solo sí es sí', en la que "su soberbia les impedía rectificar mientras violadores salían a la calle", y en la actualidad, con el caso de Errejón, en el que "hermana, yo sí te creo siempre y cuando no sea mi colega que te agrede", ha censurado.

Así, y ante los ataques que recibe, la presidenta extremeña ha señalado que no le "ofenden en lo personal", pero "sí faltan el respeto a la institución que represento", ha dicho. "Yo no voy a entrar en ese camino, no me van a encontrar ahí, porque yo sí soy feminista y lo soy de verdad, no de boquilla", ha concluido.