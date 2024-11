La Junta defenderá continuidad de la CN Almaraz porque su cierre es un "error gravísimo"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha defendido la continuidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz porque su cierre, ha dicho, supone un "error gravísimo" que "pone en riesgo" la soberanía energética de España.



En concreto, la titular extremeña de Agricultura ha considerado que el "empeño" de la ahora exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de continuar con el procedimiento para su cierre es "un error gravísimo" que "va a condenar a Extremadura" y que "pone en riesgo" la soberanía energética de España.



"Esta es la historia de una ideología radical que va a condenar a Extremadura y a España a la falta de soberanía energética", ha resaltado Morán, al tiempo que ha añadido que no se entiende la posición de Ribera porque, además, va "en contra" de lo que se está haciendo en el resto de países europeos como Alemania o Francia, que están anunciado la reapertura de centrales nucleares.

"Nosotros vamos a contracorriente", ha manifestado durante su participación este martes en Madrid en el I Observatorio de la Energía organizado por El Español e Invertia.



Por ello, la consejera ha asegurado que el Gobierno de la Junta va a hacer "todo lo que esté en nuestra mano" y a utilizar "todos los recursos" y herramientas "para luchar contra el cierre de la Central Nuclear de Almaraz porque no afecta sólo a Extremadura, sino que afecta a toda España", según informa la Junta en una nota de prensa.



"Ha tenido parado el ministerio, ha estado desparecida durante meses preparando su candidatura a Europa y ahora antes de irse nos deja este hecho del mandato de cierre de Almaraz", ha lamentado Morán en relación a Ribera, añadiendo que "no se entiende que lleve un discurso a Europa por intereses personales para asegurarse los apoyos a su candidatura y aquí en España esté aplicando la falta de sentido común".



En este sentido, la consejera ha afirmado que no entiende "el atropello" del Gobierno central a Extremadura en esta materia y ha asegurado que "todavía hay tiempo de dar marcha atrás" porque, entre otros muchos motivos, su cierre no responde a criterios técnicos.



"Los reactores de las centrales nucleares de España son similares a los del resto del mundo y en otros países están adoptando decisiones para extender hasta los 60 u 80 años la operación de las mismas. Sin embargo, en España la más longeva se extenderá como máximo hasta los 47 años", ha incidido.



"La energía nuclear es clave en la transición energética por las bajas emisiones de su ciclo de vida, su contribución a la garantía de suministro y sus bajos costes de producción. Por ello, insisto, es un error eliminarla e ir contra la corriente mundial", ha remarcado Morán.



POTENCIA ENERGÉTICA EXTREMEÑA



Finalmente, la consejera ha defendido el momento "tan importante" que vive el sector energético en la región y eso se refleja en el Balance Eléctrico de Extremadura 2023 que indica que el año pasado hubo una producción de 29.750GWh, un 13,43 por ciento más que el año anterior, y esta cifra supone un "máximo histórico" en la comunidad.



Además, ha subrayado que la región "exporta más del 80 por ciento de la energía que produce" y, por ello, ha dicho, "esto debe estar reflejado en la financiación autonómica".



Al mismo tiempo, ha vuelto a reivindicar al Gobierno central que atienda las peticiones de Extremadura en la planificación eléctrica con horizonte 2030. "No se entiende que, siendo líderes en producción energética, no tengamos luego la energía suficiente para que se puedan asentar proyectos e industria en nuestra tierra", ha concluido.