Guardiola afirma que el Gobierno "está cercado por la corrupción"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que el Gobierno central "está cercado por la corrupción" por diferentes casos como el caso Koldo, o el de la mujer y el hermano del presidente, por lo que se ha preguntado que "con tanto lío, ¿este gobierno cuándo gobierna".



"¿Cuándo hace cosas que sirvan para mejorar la vida de los españoles?", ha planteado la presidenta extremeña en una entrevista este miércoles en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha considerado que a Pedro Sánchez "le preocupa mujer, a su hermano, sus familiares, sus amigotes, pero desde luego los españoles no le importamos absolutamente nada, y los extremeños menos", ha lamentado.



Ante esta situación, Guardiola ha aseverado que Extremadura "está creciendo, Extremadura se está transformando, pero necesita el apoyo y el empuje de un Gobierno central", a lo que ha señalado que "desde luego no de éste, que lo único que le importa es cuánto tiempo va a estar Sánchez en Moncloa".



María Guardiola ha considerado "lamentable comprobar el nivel de descrédito y de desvergüenza" que ha alcanzado el Gobierno central ante los últimos casos, en los que está "cercado por la corrupción, totalmente fuera de la realidad, sin ninguna credibilidad", ha dicho.



ESPERA QUE LA "JUSTICIA HABLE CUÁNTO ANTES" SOBRE DAVID SÁNCHEZ



Respecto al caso del hermano de Pedro Sánchez, contratado en la Diputación de Badajoz e investigado por delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias, la presidenta extremeña ha considerado que es un caso "vergonzoso, como todo lo que rodea al Gobierno de Sánchez".



A su juicio, es "sorprendente que un señor que no va a trabajar cobre un sueldo público por no ir a trabajar, y que cobrando ese sueldo público por no ir a trabajar, además, tribute en el país vecino", ha relatado Guardiola, quien ha considerado "igual de sorprendente que el PSOE, el secretario general del socialismo en Extremadura, el señor Gallardo, es el que contrató al hermano de Sánchez y no ha dicho 'ni mu'", ha apuntado.



Ante esta situación, la presidenta de la Junta ha confiado en que "hable la justicia cuanto antes" sobre este asunto.



MODELO BASADO EN LA ESCUCHA



Frente a la forma de hacer política del Gobierno central, María Guardiola ha explicado que el Gobierno de Extremadura basa de actuación "en un modelo que funciona y es un modelo basado en la escucha", y que "ha dejado de meterle la mano en el bolsillo a las familias, a las empresas, a los autónomos, y lo que hacemos es acompañarlos con medidas económicas y con una gestión eficaz", lo cual "tiene resultados".



Ha añadido que en la actualidad, Extremadura está "arrojando los mejores datos de empleo de nuestra historia", cuenta con "más mujeres trabajando que nunca en la región", tiene "récord en exportaciones" o un índice de confianza empresarial "creciendo por encima de la media", entre otros indicadores.



Por todo ello, Guardiola ha aseverado que su modelo es "alejarnos del ruido y centrarnos en lo importante", que según ha reiterado, es "mejorar la vida de la gente de una región que ha estado sumida en la oscuridad, metida en un pozo y gobernada por la inercia y por la dejadez más absoluta", ha dicho.



"Somos el ejemplo perfecto de que cuando un gobierno deja atrás la dejadez, la desgana, la desidia y le pone ganas, le pone pasión a lo que hace", y cuando "abandona esas políticas caducas y ejecuta políticas de estímulo, pues al final uno obtiene el resultado", ha aseverado la presidenta de la Junta.



A su juicio, "la buena política necesita que se juegue en equipo, que todo el mundo ocupe su posición y, por supuesto, tiene que haber matices", y hay que "tener el objetivo muy claro y yo creo que en el Partido Popular lo tenemos", ha dicho.



Guardiola ha resaltado que en el PP no son "una secta", por lo que "hay diferentes sensibilidades y por ese motivo somos el partido de la mayoría de los españoles, un partido libre y un partido tolerante", ha reafirmado.



RELACIONES CON VOX



Por otra parte, y respecto a las relaciones del PP y Vox en Extremadura tras romper el pacto de gobierno, María Guardiola ha lamentado que "muchos interpretan la política como un verdadero parque de atracciones o como una feria", en la que está "la montaña rusa de Vox", pero también se ve "constantemente los coches de choque de Podemos y Sumar".



Guardiola ha recordado que Vox se salió del gobierno de la Junta y rompió "un acuerdo de gobernabilidad bueno, que habíamos firmado en Extremadura, por cuestiones que nada tenían que ver con ese pacto", ante lo que ha admitido que le "resulta difícil pensar que ellos no estén sometidos única y exclusivamente" a la dirección de Madrid.



Y es que, ha apuntado que en Vox "tendrán que explicar, y les debe costar explicar, que en Extremadura, cuando estamos creciendo, ellos hacen pinza con el PSOE y con Podemos para, por ejemplo, tumbar un decreto ley de medidas fiscales en materia de vivienda", que "lo que hacía era facilitar el acceso a la vivienda de todos los extremeños, pero especialmente de los jóvenes", ha dicho.



"A mí me cuesta pensar que puedan explicar eso sin sentir vergüenza y pudor en una tierra, como digo, que hemos estado sometidos durante 36 años a las políticas caducas del PSOE", ha concluido la presidenta extremeña.