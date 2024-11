Gallardo dice que siente "respaldo" de militancia, del partido "en general" y "de Ferraz"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que él siente el "respaldo" de la militancia, del partido "en general" y "también de Ferraz".

Tras anunciar que se presentará de nuevo como candidato a la Secretaría General del PSOE en Extremadura de cara al Congreso Regional del partido que se celebrará del 17 al 19 de enero en Plasencia, Gallardo ha añadido que el proceso de candidaturas está marcado por el calendario aprobado y que, en toco caso, "Ferraz además siempre va a respetar lo que sale en las federaciones".

Sobre si cree que existirá alguna otra candidatura a la Secretaría General del PSOE extremeño aparte de la suya, ha indicado que "yo la única noticia que di es que me voy a presentar a la reelección. Lo demás, en un partido democrático como el mío eso no se suele saber hasta que unp lo decide, y por lo tanto hay unos plazos que todos los militantes nos damos para poder presentarnos y esa es la grandeza de la democracia", subrayando que "otros partidos no tienen esa opción".

Respecto a si siente el respaldo de Ferraz, el actual líder de los socialistas en la región ha reconocido que sí lo siente, "siento el respaldo de la militancia y por supuesto del partido en general, también de Ferraz, ¿por qué no?. Ferraz además siempre va a respetar lo que sale en las federaciones".

En relación a si el ambiente en el PSOE extremeño es distinto al de otras federaciones socialistas como las de Madrid o Castilla y León, Gallardo ha defendido que éste es "fantástico", y que el partido en la comunidad "está fuerte, decidido y va a salir a la calle reforzado a partir del próximo Congreso (regional)".

Según Gallardo, "tuvimos Comité Regional, que es el órgano más importante entre congresos y el ambiente fue fantástico. Tengo que agradecer las intervenciones que existieron, todas son positivas y muestran que el PSOE camina cada vez con más fuerza hacia lo importante: a ser una alternativa de gobierno para esta tierra, a presentar política reales frente a las políticas de cartón piedra a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno (regional) en sólo año y medio", asegurando que "el PSOE está fuerte, decidido y va a salir a la calle reforzado a partir del próximo congreso".

De igual modo, cuestionado sScelebrará en enero el Congreso Regional del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo ha indicado que es algo que ha sido "conveniado" con el partido a nivel nacional.

Ha matizado que "no se ha adelantado lo máximo posible, se ha hecho de acuerdo al calendario que nos ha propuesto también Ferraz. Por lo tanto, no es algo que nosotros hayamos decidido sino que hemos conveniado con el partido, que decidió que no se convocaran primarias antes del proceso congresual federal".

Asimismo, ha remarcado que, en todo caso, lo que está claro es que viene a mostrar es que "el PSOE tiene estabilidad pero sobre todo tiene un objetivo, que es Extremadura".

Según Gallardo, "el Congreso (regional) se celebra porque hay que celebrarlo indiscutiblemente, y estamos encantados porque es una nueva oportunidad para reforzar, pero en cualquier caso lo importante es Extremadura".

En relación a si cree que se convocarán elecciones en Extremadura, Gallardo ha dicho que "eso sólo depende de la señora Guardiola" y que, por tanto, es a ella a la que habría que preguntarle, indicando que "las cosas que no dependen del PSOE sino que dependen de la señora Guardiola sólo se lo pueden preguntar a ella".

En todo caso, ha considerado que "si (María Guardiola) mira por esta tierra, lógicamente si piensa realmente en Extremadura pues agotará la legislatura", puntualizando que "siempre teniendo en cuenta que la señora Guardiola nos ha abocado a una inestabilidad en Extremadura pero a una estabilidad personal porque ella tiene un acuerdo con Vox" que, se va a poder "ver en los próximos días".

CONGRESO FEDERAL

En relación al Congreso Federal del PSOE del próximo fin de semana en Sevilla, Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que se presenta "como todos los congresos del partido, como un espacio de reflexión, de debate", y donde las más de 300 enmiendas que ha formulado la Federación Extremeña "servirán para mejorar el documento en ámbitos tan importantes como el de la financiación o la vivienda".

Ha indicado que "yo creo que en estos momentos uno de los grandes problemas que tiene este país es la vivienda, y yo creo que uno de los grandes temas que tiene que abordar el Congreso Federal del PSOE es precisamente ése".

Y, ha concluido que "el PSOE siempre ha estado para dar respuesta a las necesidades de cada tiempo, y en este tiempo la mayor necesidad que tienen las familias es abordar la vivienda como un derecho y no como un privilegio".