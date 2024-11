PP: El PSOE registra enmienda a la totalidad para "apuntalar" las primarias de Gallardo

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que. con la enmienda a la totalidad de a los PGEX 2025 presentada por el PSOE, se demuestra que los socialistas extremeños y su lider, Miguel Angel Gallardo, dan la espalda a Extremadura para anteponer los intereses de su partido político.

Según Sánchez Juliá, "el PSOE ha decidido ser un partido de bloqueo en Extremadura e instalarse en la oposición destructiva. El señor Gallardo ha decidido oponerse a un presupuesto que dedica el 63% de sus recursos a políticas sociales diciendo no a más Sanidad, no a más Educación, no a más políticas de Vivienda, no a cumplir con los empleados públicos, no al Regadío Tierra de Barros, no a los conciertos sociales en materia de discapacidad...".

El portavoz del PP ha destacado que esta enmienda a la totalidad solo se presenta para que el señor Gallardo apuntale sus primarias, porque "tiene miedo que le hagan lo mismo que a Lobato".

Así, Sánchez Juliá ha matizado que "hoy lo hemos podido ver poniéndose nervioso y asegurando que por el bien de Extremadura quiere que María Guardiola termine la legislatura", añadiendo que "no es para menos porque en este momento la región cosecha cifras muy positivas en reducción del desempleo, incremento de la ocupación, la afiliación, las exportaciones y la confianza empresarial".

Según el portavoz del PP, la posición del PSOE es intentar bloquear el avance de Extremadura, añadiendo que "Gallardo ha demostrado que no tiene proyecto para la Región y está más pendiente de guardarse las espaldas ante los suyos que de mirar por Extremadura".

En este sentido, ha cuestionado cúal es la posición de Gallardo en los escándalos de Aldama, Lobato, o el Fiscal General del Estado pues, "no sabemos qué va a hacer el PSOE de Extremadura en el Congreso Federal de este fin de semana. ¿Van a aplaudir a un presidente salpicado por la corrupción? ¿Ese es el proyecto que defiende el partido socialista para Extremadura? Están más preocupados por hacer la maleta para rendir culto al líder que de trabajar por los extremeños".

LA JUNTA Y EL PP SE HAN SENTADO CON QUIEN QUIERE "CONSTRUIR EXTREMADURA"

Respecto a si se producirán contactos con Vox de cara a los PGEx, Sánchez Juliá ha sostenido que la Junta y el PP se han sentado siempre con quien "ha querido construir Extremadura". "Nos hemos sentado con todos los grupos parlamentarios, con todos los grupos políticos y vamos a seguir sentándonos con quien quiera aportar y quiere construir Extremadura".

De este modo, ha informado de que este pasado martes Vox envió un mensaje a primera hora de la mañana que fue contestado a las 14,00 horas cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, despejó su agenda.

A este respecto, matiza que "se le contesta a las 14,00 horas porque la presidenta, entre el Consejo de Gobierno y las reuniones que tenía, pues evidentemente no podía atender el teléfono".



En relación a si se producirá una reunión de cara al debate de las enmiendas a la totalidad del viernes entre la Junta y Vox, el portavoz del PP extremeño ha indicado que no dispone en estos momentos de esa información.



Pero, Sánchez Juliá ha destacado que el PP y la Junta esperan que las cuentas sigan hacia adelante, ya que es su "prioridad" y en lo que llevan trabajando desde el pasado mes de septiembre para que Extremadura cuente con los "mejores presupuestos en el año 2025".



Para ello, se ha dado la oportunidad y se ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios, algunos de los cuales, en referencia a Unidas por Extremadura y el PSOE, "se han ido cayendo por el camino".



Y, ha concluido que "nosotros seguimos apelando a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para anteponer los intereses generales de Extremadura por los intereses electorales y los intereses del partido".